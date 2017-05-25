Четверг, 25 Мая 2017 12:47

АрмИнфо. В Палате представителей США сегодня была представлена резолюция House Resolution 354, в которой выражается сожаление в связи с насильственными действиями сотрудников службы безопасности турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана в отношении мирных демонстрантов напротив посольства Турции в Вашингтоне.

Инициаторами резолюции являются глава Комитета по внешним вопросам Палаты представителей Эд Ройс, Элиот Энгель, лидер парламентского меньшинства Кейвин Маккартни и демократ Стени Хойер. В резолюции, в частности, говорится: <Мы выражаем сожаление в связи с тем, что официальные лица Турции тупо нарушают права граждан США, а вооруженные сотрудники службы безопасности официальных лиц Турции нападают на мирных демонстрантов, применяя в отношении них насилие>. В документе также отмечается, что это третий случай применения насилия со стороны сотрудников службы безопасности турецкого лидера в США. Конгрессмены подчеркивают, что все те турецкие чиновники, которые участвовали в бесчинствах напротив посольства Турции в Вашингтоне 16 мая текущего года, должны понести наказание по законам США. Авторы резолюции также выражают обеспокоенность в связи с укрепляющимся авторитаризмом в Турции и призывают Вашингтон предпринять меры по содействию защиты свободы слова и гражданского общества в этой стране.

Отметим, что 16 мая текущего года сотрудники службы безопасности президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана напротив посольства этой страны в Вашингтоне подвергли насилию участников мирной демонстрации, протестующих против визита Эрдогана в США. В числе участников митинга были армяне, курды, езиды и ассирийцы.

Инцидент вызвал негативный резонанс в общественно-политических кругах США. По факту выступил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который назвал действия турецких правоохранителей недопустимыми и пообещал привлечь к ответственности всех виновных.

Анкара в ответ на действия и заявления Вашингтона вызвала на консультацию своего посла в США Сердара Килика.