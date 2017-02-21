Вторник, 21 Февраля 2017 16:32

АрмИнфо. На предстоящих 2-го апреля парламентских выборах Республиканская партия Армении получит 60% голосов. C подобным прогнозом 21 февраля на пресс-конференции в Ереване выступил политолог, директор Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

Григорян считает, что избирательные процессы могут проходить по трем сценариям. Согласно первому, РПА, предполагает победу правящей партии с 60% голосов. С таким раскладом политолог пророчит 15% голосов блоку "Царукян", а АРФ "Дашнакцутюн" и "Армянскому возрождению" по 5%. При этом он считает, что, если блоки "Елк", "Оганян- Раффи-Осканян", а также "Свободные демократы"-"Свобода" и Армянский национальный конгресс с Народной партией Армении проведут классическую предвыборную кампанию, то лишь один из них получит возможность пройти в парламент.

Второй сценарий политолога предусматривает консолидацию оппозиции и агрессивную предвыборную кампанию, в ходе которой будут озвучиваться проблемы политзаключенных, сложных социально-экономических условий и тарифов на газ и электроэнергию. "В подобном случае общество также консолидируется и сможет изменить ситуацию в стране", - отметил он.

Третьим сценарием же он посчитал возможный "форс мажор" с началом боевых действий со стороны Азербайджана. В этом контексте его обеспокоил тот факт, что министр обороны Виген Саркисян возглавляет список РПА и будет активно участвовать в предвыборной агитации. "Власть должна осознавать, кто наш противник и, что Азербайджан в любой момент может начать боевые действия на границах", - подчеркнул Григорян.

Напомним, что парламентские выборы в Армении запланированы на 2 апреля. Согласно решению ЦИК РА, официальная предвыборная кампания стартует 5 марта, завершится 31- ого. Голосование пройдет 2-ого апреля с 8:00 до 20:00. Предварительные результаты будут обнародованы до 20:00 3 апреля. Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления. Для участия в выборах зарегистрировалось 9 политических единиц: четыре партии, три блока и два совместных пропорциональных списка. Для осуществления наблюдательской миссии приглашены четыре международные организации - Совет Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентская ассамблея СНГ