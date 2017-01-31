Вторник, 31 Января 2017 18:32

АрмИнфо.Создание конфедерации Армения-Арцах- Диаспора позволит принимать решения в Ереване, а не Болонье или Венеции, - считает член комитета <Карабах>, советник первого президента Армении по вопросам национальной безопасности Ашот Манучарян.

"На фоне полного отсутствия в Армении политических партий предлагающих реальные, масштабные программы, содержащие четкое видение дальнейшего нашей страны, группа представителей интеллигенции Армении - Духовная Армения предлагает создать конфедерацию с участием Армении, Арцаха и отдельных блоков Диаспоры. Уже сегодня в рамках наших обсуждений из уст соответствующих экспертов звучат фантастические предложения, на которые наши политические силы отвечают молчанием", - отметил он.

Тем не менее, аналитик считает объединение армянства под флагом данной идеи единственным и неизбежным. По его оценкам, весь вопрос в том, произойдет ли это через 1-2 месяца или же через 1-2 года.

Манучарян отметил факт внешнего управления Армении, подчеркнув, что менять что- либо в Армении в интересах армянства Дональд Трамп или кто-то другой не будут. Это прерогатива армянства и новое должно и может родиться только в Армении. Аналитик ожидает подключения к данной идее ряда умных, дальновидных политиков и политических сил, включая РПА, но без Сержа Саргсяна.

"В рамках наших программ направленных на реализацию идеи о создании и конфедерации мы намерены провести в марте Всеармянский форум, на котором будут представлены широчайшие слои нашей общественности. Думаю, это станет большим шагом вперед для всей мыслящей части армянства на пути претворения в жизнь идеи о передаче управления Арменией в руки армян", - подытожил Манучарян.