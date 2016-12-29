Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо.Пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисня в беседе с корреспондентом АрмИнфо подтвердил информацию о том, что в результате попытки диверсионного проникновения азербайджанских вооруженных сил на армяно-азербайджанской госгранице погибли 3 армянских военнослужащих.

“Один из погибших офицер, двое рядовые”, - отметил он, добавив, что погибли старший лейтенант Шаварш Меликсетян и рядовые Эдгар Григориевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян. При этом Ованнисян заметил, что на данный момент бои продолжаются, однако он не пожелал давать оценки ситуации на границе.

Согласно Ованнисяну, отступая, противник оставил на армянской стороне одного погибшего. Более конкретных данных о жертвах с азербайджанской стороны пока нет.

Минобороны обладает достоверными доказательствами нарушения госграницы Армении со стороны Азербайджана. «Вся ответственность за провокацию лежит на руководстве Азербайджана»,- говорится в сообщении Минобороны РА.

Отметим, что рано утром 29 декабря на участке госграницы от села Чинари Тавушской области Армении в юго-восточном направлении госграницы вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения, применяя снайперское оружие и гранатометы. ВС Армении вступили в схватку с противником.