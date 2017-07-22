Суббота, 22 Июля 2017 02:02

АрмИнфо.Призовой фонд бизнес-форума Sevan StartUp Summit в 2017 году составил $40 тыс. против $7.5 тыс. годом ранее. Об этом 21 июля в ходе пресс-конференции сообщил основатель фонда StartUp Armenia Акоп Акопян.

По его словам, форум расширил не только географию участников, но и инвесторов, партнеров, менторов и преподавателей. В частности, среди заявителей помимо армянских стартапов есть команды из Индии, Колумбии, Ирана, Грузии, России. Учитывая беспрецедентное вовлечение широкой партнерской сети, инвесторов и компаний разной направленности, по словам А.Акопяна, форум сегодня находится в центре внимания, что обязывает Фонд более ускоренно работать над проведением палаточного бизнес-форума в 2018 году, с целью повышения международного значения мероприятия. <Мы хотим на карте стартов сделать Sevan StartUp Summit центром, чтобы участие в нашем форуме уже считалось достижением>, - подчеркнул он. В частности, глава StartUp Armenia отметил, что в следующем году Фонд надеется привлечь участников из 30-50 стран. Вместе с тем, организаторы связывают положительные ожидания и с инвестициями. В этой связи

А.Акопян отметил, что в минувшем году объем вложений со стороны инвесторов составил порядка $30 тыс. <В этом году мы ожидаем, что инвестиции превысят $200 тыс.>, - заметил он.

Генеральным партнером бизнес-форума выступил Америабанк. <Банк оказал финансовое содействие Фонду в организации форума, и Гран-При размером $8 тыс. также будет предоставлено Америабанком>, - сказала директор Америабанка по линии технологий и операций Бурастан Мовсисян, отвечая на вопрос АрмИнфо. В этой связи она подчеркнула, что Банк рад внести свой вклад и быть частью подобного проекта, который посодействует развитию инновационного бизнеса в стране.

В рамках форума, по словам организаторов, для участников с 24 по 26 июля пройдут 12 лекций, после чего с 27 июля стартуют конкурсы для команд разной направленности, в частности стратап-батлы, конкурсы для программистов. Big Battle пройдет 30 июля, в рамках которого команда, завоевавшая первое место, получит $5 тыс., второе место - $2.5 тыс. и третье место - $1 тыс. При этом, согласно условиям форума, свыше 20 команд получат денежные призы. Общее количество стартап-команд составляет порядка 100, которые представят свои идеи, продукты и решения в финансовой, технологической, сельскохозяйственной, научной, туристической и других сферах. Ежедневно ожидается до 1000 посетителей. 700 человек в течении 7 дней будут проживать в палаточном городе на берегу Севана, а количество менторов и преподавателей превысит 300 человек.

Отметим, что бизнес-форум Sevan StartUp Summit в этом году пройдет с 24 по 30 июля, и направлен на создание новых путей сотрудничества для стартапов, и обмен опытом. В форуме примут участие более 1000 участников, в том числе 100 стартапов и команды разработчиков, инвесторов, венчурных компаний и менторов. Как и в прошлом году, форум будет проходить в формате палаточного лагеря на берегу озера Севан. В течение семи дней для участников будут организованы различные конкурсы, презентации и развлекательные мероприятия. Отличительным мероприятием в этом году станут сессии Campfire Pitch, благодаря которым более 20 инвесторов проведут беседы с командами разработчиков.

Напомним, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка на сегодня насчитывает 14 подразделений, из коих 8 столичные и 6 - региональные. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Америа Групп с долей участия в капитале 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.