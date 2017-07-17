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 Понедельник, 17 Июля 2017 16:36

Марианна Мкртчян

Генсек ОДКБ: Любые односторонние действия по наращиванию собственных военных возможностей будут вызывать адекватное противодействие

Генсек ОДКБ: Любые односторонние действия по наращиванию собственных военных возможностей будут вызывать адекватное противодействие

АрмИнфо. Принцип неделимости безопасности никто не отменял. Подобную точку зрения выразил Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, отвечая на вопрос журналистов об оценке развития военно-политической обстановки в Европе сегодня на полях заседания СМИД Организации в Минске.

<Принцип неделимости безопасности никто не отменял, а любые односторонние действия, нацеленные на наращивание собственных военных возможностей где-либо под какими-либо предлогами и ведущие к нарушению баланса сил на региональном и глобальном уровне, неизбежно будут вызывать адекватное противодействие - и политическое, и военное>, - сказал Хачатуров.

Он проинформировал, что к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ будет подготовлено заявление в связи 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15- летием Организации. <А уже сегодня министры приняли заявления, выразив свою озабоченность ситуацией в области информационной безопасности и консолидированное мнение относительно разнузданной кампании осквернения памяти советских воинов- освободителей, павших в годы Второй мировой войны>, - сказал Генсек ОДКБ.

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