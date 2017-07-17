Понедельник, 17 Июля 2017 16:36

АрмИнфо. Принцип неделимости безопасности никто не отменял. Подобную точку зрения выразил Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, отвечая на вопрос журналистов об оценке развития военно-политической обстановки в Европе сегодня на полях заседания СМИД Организации в Минске.

<Принцип неделимости безопасности никто не отменял, а любые односторонние действия, нацеленные на наращивание собственных военных возможностей где-либо под какими-либо предлогами и ведущие к нарушению баланса сил на региональном и глобальном уровне, неизбежно будут вызывать адекватное противодействие - и политическое, и военное>, - сказал Хачатуров.

Он проинформировал, что к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ будет подготовлено заявление в связи 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15- летием Организации. <А уже сегодня министры приняли заявления, выразив свою озабоченность ситуацией в области информационной безопасности и консолидированное мнение относительно разнузданной кампании осквернения памяти советских воинов- освободителей, павших в годы Второй мировой войны>, - сказал Генсек ОДКБ.