Понедельник, 17 Июля 2017 14:21

АрмИнфо.Позиция Армении по ключевым вопросам нагорно-карабахского урегулирования после <четырехдневной апрельской войны> не претерпела изменений. Об этом в интервью программе <Р-эволюция> заявил президент Армении Серж Саргсян.

<Нового подхода нет. Уверен, что позиция Азербайджана также не претерпела изменений. Апрельская война продемонстрировала, что азербайджанская сторона отказывается от Мадридского варианта урегулирования конфликта. Я не предполагаю изменений позиций в урегулировании вопроса, по крайней мере, с армянской стороны. Что касается уступок то, по крайней мере, последние 20 лет мы, где-то, каким-то образом не говорили об уступках. Мы всегда говорили и сейчас продолжаем говорить об урегулировании конфликта посредством взаимных уступок. Это разные вещи. Я убежден, что даже если этот конфликт еще 20 лет не будет решен, у армянской стороны никогда не появится желание пойти на уступки ради изменения ситуации. Это губительный путь, который не может решить проблему>, - сказал Саргсян.

При этом он отметил, что не видит изменений в позициях, так как желание и цель армянской стороны очевидны - это реализация признанного международным сообществом права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, наличие у Карабаха сухопутной границы с Арменией, и надежные гарантии безопасности Нагорно- Карабахской Республики. <Вот три принципиальные позиции, о которых мы говорим на протяжении 20 лет. Позиция Азербайджана также понятна и заключается в том, что нагорно-карабахская проблема - внутреннее дело страны, что Карабах был частью Азербайджана и должен оставаться таковой. То есть, какие бы подходы не звучали во время переговоров, армянская сторона стремится к своей цели, азербайджанская - к своей. Вот вся проблема. Как говорится, медведь знает семь песен и все они о мёде >, -отметил армянский лидер. При этом он добавил, что Ереван постоянно предлагает на переговорах разные пути и варианты для достижения цели, но основные принципы от этого не меняются.

Коснувшись участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе, Саргсян отметил, что Азербайджан отклоняет это предложение. <Но во всех вариантах, ну по крайней мере о которых я знаю, Нагорный Карабах непосредственно участвует в формировании окончательного документа, то есть после получения принципиального согласия по Мадридскому принципу затем к переговорам присоединяется Нагорный Карабах. То есть присоединение Карабаха к принципиальным документам обязательно>, - сказал армянский лидер.

Комментируя свои же слова о том, что армянская сторона сражается в Карабахе оружием 80-ых годов, глава государства подчеркнул, что вооружения периодически обновляются, так было и до, и после апрельских событий. <Любые военные действия являются уроком, который нужно усвоить и сделать выводы, именно тогда можно узнать, что и как использует твой противник, и попытаться найти противоядие этому. <Да, тогда у нас не было некоторых видов вооружений, которые успел закупить Азербайджан. Но разве это секрет, что Азербайджан богаче нас и тратит больше средств на приобретения оружия? Это не секрет. Если кто-то скажет, что Армения сможет за два-три года стать богаче, чем Азербайджан, такого человека нужно будет гнать из политики, так как это шарлатанство, ложь. Для этого нужно много времени> - отметил глава государства. При этом Саргсян подчеркнул, что армянская сторона обладает достаточным вооружением, чтобы с использованием боеспособных вооруженных сил нейтрализовать угрозу грозящую Армении и Карабаху. <На войне побеждает не только оружие, главные действующие лица - солдаты, офицеры, командиры. Они должны иметь не самое современное, а достаточное вооружение для решения проблемы. Сегодня оно у нас есть>, - резюмировал армянский лидер.