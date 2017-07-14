Пятница, 14 Июля 2017 12:17

АрмИнфо.. Баку и Душанбе договорились о запрете на импорт и продажу на территории Таджикистана товаров из Нагорного Карабаха. Об этом, как передают азербайджанские СМИ, говорится в протоколе, подписанном 13 июля в Баку по итогам четвертого заседания азербайджано-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Кроме того, как сообщает министерство экономики Азербайджана, стороны договорились не допускать таджикские компании участвовать в какой-либо экономической деятельности на территории НКР.

Ранее, в начале с.г. Украина и Азербайджан также договорились не пропускать товары, произведенные в Нагорном Карабахе. Вместе с тем, если Украина не является партнером Армении по ОДКБ, а ее членство в СНГ де-факто заморожено, то Таджикистан партнер Республики Армения, как по СНГ, так и по ОДКБ.

Между тем, недавно, 13 июня в преддверии визита в Республику Армения президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в Армении побывала весьма презентабельная делегация этой страны во главе с министром экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода, который выразив сожаление "неоправданно низким уровнем двустороннего экономического сотрудничества", выразил надежду на "наращивание экономических связей, что отвечает интересам не только двух стран, но и региона в целом".

Так вот, объективности ради отметим, что товарооборот между Ереваном у Душанбе настолько мал, что Нацстатслужба в последний раз приводила данные по итогам 2015 года, согласно которому этот показатель был зафиксирован на уровне $390 тыс. - экспорт из Армении составил $387 тыс., а из Таджикистана в Армению - $4тыс. Тем временем, товарооборот между Таджикистаном и Азербайджаном за 2015 год составил 6,4 миллиона долларов, а за 2016 год, общий объем взаимного товарооборота между странами составил более 13 миллионов долларов.