Понедельник, 10 Июля 2017 16:52

АрмИнфо. Представители Азербайджана в очередной раз, злоупотребив площадкой Восточного партнерства, вместо того, чтобы говорить о сотрудничестве в рамках партнерства, выступают с провокационными заявлениями. Об этом 10 июля в Кишиневе во время пресс-выхода после неформальной встречи стран-членов программы ЕС <Восточное партнерство> заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, реагируя на заявления представителя азербайджанской делегации по карабахскому урегулированию.

<Безопасность в нашем регионе продолжает находиться под угрозой из-за постоянных угроз Азербайджана применить силу с целью разрешения нагорно-карабахского конфликта. В апреле прошлого года Азербайджан предпринял широкомасштабную военную агрессию в отношении Арцаха, которая сопровождалась грубейшим нарушением международного гуманитарного права, варварством в отношении стариков, женщин и детей, глумлением над телами погибших, обезглавливанием людей по почерку ДАИШ. Кроме того, 4 июля руководство Азербайджана вновь, методами печально известных террористических организаций, так же как и раньше, использовал собственный народ в качестве живого щита для обстрела карабахских позиций из турецких реактивных систем залпового огня TR-107. В ответ, Армия обороны НКР вынуждена была защищаться и ответить на агрессивные действия азербайджанской стороны>, - сказал Налбандян.

При этом он подчеркнул, что до тех пор, пока Азербайджан не соблюдает международные обязательства в рамках соглашений от 1994-95 годов о перемирии, отказывается выполнять венские и петербургские договоренности, особенно по части создания механизмов расследования инцидентов на передовой, что может выступать в качестве механизм предотвращения, то именно руководство Азербайджана несет ответственность за последствия собственных провокаций.