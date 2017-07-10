Понедельник, 10 Июля 2017 12:20

АрмИнфо.Очередная партия новейших боевых средств российского производства была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами. В ведомстве отмечают, что доставленные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск.

Во второй декаде июня Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно- технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией осуществлена плановая поставка новейшей военной техники. <Прибывшая в порт в Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону. Это вооружение усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных Сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника. Поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена>, - отмечалось в сообщении МО АР.

Армения негативно отреагировала на данные поставки вооружения.