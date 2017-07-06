Четверг, 6 Июля 2017 12:24

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, давая оценку последним действиям Баку, направленным на обострение ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что это очередное преступление наследственного режима Баку, основанного на ненависти против соседнего народа и крови собственного народа.

<Очевидно, что отказ Азербайджана от внедрения механизма расследования инцидентов преследует цель возлагать на армянские стороны ответственность за им же предпринимаемые непрерывные провокации. До тех пор, пока Азербайджан не выполняет свои международные обязательства в рамках трехсторонних соглашений о прекращении военных действий и огня между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией от 1994-1995гг., отказывается от осуществления достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, направленных на укрепление режима прекращения огня, и продолжает инициировать вооруженные провокации против Арцаха и Армении, именно руководство Азербайджана несет ответственность за все жертвы этих провокаций, независимо от их национальной принадлежности>, - сказал Кочарян отвечая на вопрос <Оракарг> общественного ТВ РА.

В тоже время, коснувшись заявления МИД Турции касательно данной провокации, Кочарян констатировал, что во время инициированной Азербайджаном агрессии в апреле прошлого года, Турция не только не осудила направленное использование Азербайджаном в качестве мишени мирного населения Арцаха, включая убийство детей, варварское расчленение пожилых людей, обезглавливание в стиле ИГИЛ попавших в плен армянских солдат, но и, по сути, поощряла эти военные преступления. <С другой стороны, Турция заявляет, что осуждает жертвы среди мирного азербайджанского населения в результате инициированной именно Азербайджаном провокации, не упоминая при этом, что основной причиной этому является политика Баку по использованию собственного мирного населения в качестве живого щита. Получается, что осуждение или соболезнование для Турции обусловлены лишь национальной принадлежностью, что вне любого цивилизованного комментария>, - резюмировал замминистра ИД Армении.

Отметим, что 4 июля ВС Азербайджана в течении всего дня перманентно обстреливали карабахские позиции из 60 и 82 мм минометов, кроме того они применили ракетные комплексы турецкого производства TR-107. ВС НКР предприняли ответные действия, в результате чего погибло два азербайджанских мирных жителя, еще один получил ранения. Это обусловлено тем, что огневая точка противника располагалась в непосредственной близи от населенного пункта. Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Ранее, Анкара выступила с заявлением в связи с провокацией ВС Азербайджана на карабахско- азербайджанской линии соприкосновения, в котором в частности осудила действия армянских Вооруженных сил. <Необходимо оказать давление с тем, чтобы Армения покинула оккупированные ею земли. Турция как член Минской группы ОБСЕ продолжит поддерживать урегулирование конфликта в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана>, - говорится в распространенном МИД Турции сообщении.