Пятница, 30 Июня 2017 20:27

АрмИнфо.Сообщения о применении насилия в отношении проходящих по делу о незаконном хранении и распространении оружия Жирайра Сефиляна и Геворга Петросяна со стороны правоохранителей не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении Омбудсмена Армении, поступившем в АрмИнфо.

Согласно сообщению, выехавшая на место группа оперативного реагирования офиса Омбудсмена удостоверилась в том, что в отношении Сефиляна и Геворкяна насилие не применялось.

Отметим, что сегодня во время судебного заседания адвокаты подзащитных сообщили, что в отношении Сефиляна и Геворкяна правоохранители применили насилие. На суде вновь произошел инцидент в связи с тем, что при входе судьи в зал подсудимые не встали на ноги, из-за чего в отношении них были применены санкции. Некоторые были удалены из зала суда.