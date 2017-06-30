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 Пятница, 30 Июня 2017 20:27

Татевик Шагунян

Омбудсмен Армении утверждает, что в отношении Жирайра Сефиляна и его сподвижников не было применено насилие со стороны правоохранителей

Омбудсмен Армении утверждает, что в отношении Жирайра Сефиляна и его сподвижников не было применено насилие со стороны правоохранителей

АрмИнфо.Сообщения о применении насилия в отношении проходящих по делу о незаконном хранении и распространении оружия Жирайра Сефиляна и Геворга Петросяна со стороны правоохранителей не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении Омбудсмена Армении, поступившем в АрмИнфо.

Согласно сообщению, выехавшая на место группа оперативного реагирования офиса Омбудсмена удостоверилась в том, что в отношении Сефиляна и Геворкяна насилие не применялось.

Отметим, что сегодня во время судебного заседания адвокаты подзащитных сообщили, что в отношении Сефиляна и Геворкяна правоохранители применили насилие. На суде вновь произошел инцидент в связи с тем, что при входе судьи в зал подсудимые не встали на ноги, из-за чего в отношении них были применены санкции.  Некоторые были удалены из зала суда.

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