Среда, 28 Июня 2017 23:14

АрмИнфо. Мирному урегулированию карабахской проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ альтернативы нет.

Об этом с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил член армянской делегации Микаел Мелкумян.

Он также поднял проблему сирийских беженцев, подчеркнув, что необходимо найти совместные пути решения их проблем. Депутат акцентировал внимание на том факте, что властям Армении удалось решить многие проблемы сирийских беженцев без внешнего финансирования. Однако, как заметил Мелкумян, эти и другие вопросы не возможно решить без установления стабильности в регионе и мирного урегулирования карабахской проблемы. В этом контексте он подчеркнул важность установления на фронтовой линии конфликта технических установок, позволяющих расследовать приграничные инциденты. Другие члены армянской делегации в ПАСЕ, в частности, глава делегации, вице-спикер парламента Арпине Ованнисян и представитель блока <Царукян> Наира Зограбян акцентировали внимание на коррупционном скандале вокруг главы ПАСЕ Педро Аграмунда. Арпине Ованнисян, в частности, представила достижения Армении в борьбе с коррупцией на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ, а Наира Зограбян призвала ассамблею помимо деятельности Аграмунда изучить также деятельность Мелисы Марковиц, составившей проазербайджанский доклад по Сарсангскому водохранилищу. Отметим. что в настоящее время в ПАСЕ собираются подписи по отзыву Аграмунда с поста главы структуры.