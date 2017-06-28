Среда, 28 Июня 2017 14:54

АрмИнфо. Фракция Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы на сегодняшнем заседании приняла решение об удалении главы ПАСЕ Педро Аграмунда из рядов фракции.

Как из Страсбурга сообщила глава армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян, <за> решение проголосовали 30 парламентариев и 3 воздержались, против не выступил никто. По ее словам, в поддержку Аграмунда выступили лишь представители азербайджанского лобби.

Накануне же ПАСЕ приняло поправки к уставу структуры, позволяющие выразить недоверие главе Ассаблее, что прежним уставом не предусматривалось.

Отметим, что глава ПАСЕ Педро Аграмунд замешан в коррупционном скандале с получением взяток от азербайджанского лобби. Во время апрельской сессии ПАСЕ был поднят вопрос отставки Аграмунда, однако реальной причиной тому послужил не коррупционный скандал, а тот факт, что он в составе российской делегации ездил в Сирию, тогда европейские парламентарии инкриминировали ему поддержку режиму Путина и Асада. Аграмунд раскаялся, но это не смягчило позицию его коллег, которые требовали его отставки. Тем не менее, Аграмунд тогда не подал в отставку, поскольку регламент ПАСЕ подобную процедуру не предусматривал. В результате же последних поправок ПАСЕ уже сможет отправить своего председателя в отставку.