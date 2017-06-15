Четверг, 15 Июня 2017 12:22

АрмИнфо.Москва не исключает обсуждения нагорно-карабахского конфликта во время встречи министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ив Ле Дриана 20 июня. Об этом 15 июня во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

<Мы не исключаем постановки этого вопроса во время обсуждения ряда международных проблем. Это естественно, мы находимся в диалоге с французскими коллегами, в том числе и по этому вопросу>, - сказала Захарова.

В тоже время она подчеркнула, что ситуация требует продвижения вперед и разрешения и поэтому за последнее время интенсифицировались контакты в различных форматах. По ее словам, Россия, как медиатор, делает все, чтобы компромисс был найден, но не в ущерб народам двух стран.

При этом она добавила, что главной темой обсуждения станут совместные шаги по налаживанию эффективного сотрудничества по борьбе с терроризмом, в урегулировании кризиса в Сирии, на Украине и другим актуальным темам международной повестке дня.