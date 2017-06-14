Среда, 14 Июня 2017 13:40

АрмИнфо.Официальный представитель главы НКР Давид Бабаян отметил, что ВС Арцаха готовы отразить любое посягательство противника.

Комментируя корреспонденту АрмИнфо заявление замначальника Генштаба ВС Азербайджана генерал-лейтенанта Низама Османова о том, что Вооруженные силы Азербайджана полностью готовы к освобождению <оккупированных территорий> страны, Бабаян, в частности, сказал: <Когда азербайджанские высокопоставленные военные говорят об <освобождении территорий> и в качестве <блистательного> примера боеготовности азербайджанских ВС приводят прошлогодние апрельские бои, можно сделать два вывода - либо этот военный ничего не смыслит в военном деле, либо он становится <великим завоевателем> в СМИ. Другого объяснения подобным высказываниям у меня нет>, -сказал Бабаян.

При этом он заметил, что Азербайджан 22 года готовился к прошлогодней

апрельской войне, однако его план по полному уничтожению арцахской

государственности, захвату Сюникской области Армении и налаживанию

прямого сухопутного сообщения Азербайджана с Нахиджеваном потерпел

фиаско. По его словам, ВС Азербайджана хотели реализовать этот план к 24 апрелю, ко дню когда армянский народ вспоминает жертв Геноцида армян в Османской империи. Он также напомнил, что в апрельских боях участвовали турецкие военнослужащие и высокопоставленные офицеры. <Однако, план Азербайджана провалился, миллионы долларов, потраченные на вооружение, так сказать вылетели в трубу, во многих случаях отрядом спецназназначения ВС Азербайджана с достоинством и честью противостояли наши 18-20 летние мальчишки. Поэтому в качестве примера приводить эту <блистательную победу> как-то неблагоразумно и даже смешно. Мы не играем в оловянных солдатиков>, - сказал Бабаян.

В тоже время он сказал, что в Степанакерте внимательно следят за всеми заявлениям, звучащими из Баку, и делают соответствующие выводы, постоянно повышая боеготовность собственных сил для отражения любого посягательства противника.

Отметим, что замначальника Генштаба ВС Азербайджана генерал-лейтенант Низам Османов сегодня заявил, что Вооруженные силы Азербайджана полностью готовы к освобождению оккупированных земель страны. Он напомнил, что в апреле прошлого года ВС Азербайджана, пресекая провокацию противника, нанесли ему сокрушительный удар. <Это еще раз продемонстрировало мощь азербайджанской армии. Сегодня на наших территориях, освобожденных в результате апрельских боев, развевается азербайджанский флаг. Эти бои показали, что азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с агрессией, и любой ценой восстановят территориальную целостность страны>, - сказал Османов.