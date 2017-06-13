Вторник, 13 Июня 2017 15:11

АрмИнфо.Напряжение сейчас наблюдается не только в Иране, но и во всех странах Персидского залива, однако сейчас в центре внимания Армении находятся Саудовская Аравия и Катар. Об этом на пресс-конференции заявил член бюро АРФ <Дашнакцутюн> и глава армянского офиса <Ай Дата> по политическим вопросам Киро Маноян.

По его словам, события в Иране, Сирии, Ираке, Турции могут привести к серьезным проблемам, учитывая политику США, которая в последнее время стала менее умеренной. "В последнее время часто обсуждается положительное отношение Армении к Катару, однако оно весьма логично, так как Саудовская Аравия всегда поддерживала Азербайджан и Турцию. В то время как Катар напротив, хочет углубить политические отношения с Арменией", - отметил эксперт, подчеркнув что отношения между Саудовской Аравией и Катаром обострились не только из-за разногласий в отношении Ирана, но и из-за того, что они не сошлись в своем отношении к сирийскому конфликту.

Что же касается взаимоотношений между Турцией и Ираном, которые сейчас сошлись в вопросах Катара, то эксперт отметил, что между ними всегда было соперничество, которое и сейчас продолжается. <И хотя в сентябре этого года курды намерены поднять вопрос основания независимого Курдистана, в чем интересны Турции и Ирана опять совпадают, так как они против этого, они все равно останутся соперниками, и Турции придется во многих других вопросах учитывать интересы Ирана>,- отметил дашнакцакан.

Касаясь последних терактов в Иране, Маноян отметил, что последние события вряд ли это изменят политику Тегерана в целом. <Однако тот факт, что Иран обвинил Саудовскую Аравию в подготовке теракта, больше усилило напряжение в странах Персидского залива>, - отметил Маноян.

Что же касается турецко-азербайджанского тандема, то глава "Ай Дата" отметил, что их взаимоотношения могут войти в новую фазу и сотрудничество станет более тесным. Однако, по его словам, позиции Анкары и Баку не совпадают относительно дальнейшего развития ситуации вокруг карабахского конфликта. <Если Баку постоянно пытается накалить ситуацию и привести к полномасштабной войне, поскольку на дипломатическом поприще не фиксирует удачи, Анкаре новая война в регионе не выгода>,- объяснил Маноян.

В свете активизации азербайджано-турецких отношений Маноян также обратился к вопросу азербайджано-турецких военных учений в Нахиджеване. "Эти учения направлены на то, чтобы продемонстрировать свою силу Ирану и показать армянской стороне, что они могут ударить и со стороны Нахиджевана. Однако это должно подтолкнуть наши власти поднять вопрос Нахиджеана, ведь он никогда не находился в составе независимого Азербайджана, так же как и Ацах", - сказал в заключении Киро Маноян.