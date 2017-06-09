Пятница, 9 Июня 2017 14:57

АрмИнфо. <Информации о том, что в ближайшее временя на авиабазу <Эребуни> поступит новая техника у меня нет. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил командир авиационной базы <Эребуни>, полковник Александр Петров, комментируя муссируемую в СМИ информацию о том, что на авиабазу Эребуни в ближайшее время могут быть перекинуты новые истребители МиГ-29.

<Но авиация развивается, один тип меняет другой, и я не исключаю, что когда-нибудь здесь будут более новые и маневренные самолеты. Я буду этому очень рад, так сказать, приятно полетать на новой технике>, - сказал полковник.

Говоря о подготовке личного состава авиабазы, Петров, сказал, что их подготовку, как минимум, можно оценить на <хорошо>. <Вы сами только что в небе увидели уровень их подготовки. Я думаю, что вы даже сами можете поставить оценку, но полагаю, что она, как минимум, будет <хорошей>, - заключил летчик.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что российская военная авиационная база в Армении может пополниться истребителями МиГ-29. Отмечалось, что 3 июня первые два многоцелевых истребителя Су-30СМ прибыли на аэродром Халино в Курске, который находится в составе 14-го гвардейского истребительного авиационного полка Западного военного округа ВС РФ. <Тем самым началось перевооружение полка с находящихся сейчас в его арсенале <алжирских> истребителей МиГ-29СМТ на новые самолеты. Всего в состав полка войдет еще 6 партий истребителей Су-30СМ, то есть 12 машин. Возможно, что высвободившиеся в результате перевооружения 14-го полка истребители МиГ-29СМТ пойдут на укомплектование авиабазы в Эребуни (Армения)>, - писали издания.