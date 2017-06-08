Четверг, 8 Июня 2017 18:08

АрмИнфо.Армения очень обеспокоенна напряженной ситуацией в соседних странах, в частности, тем, что происходит в Ираке и Сирии, странах, в которых наша нация испокон времен имела значительный вклад. Об этом 7 июня во время выступления в Итальянском сообществе по связям с международными организациями при МИД страны заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, Армения многократно осуждала преступные действия ИГИЛ и других группировок, которые угрожают населению в регионе и за его пределами. <Насильственные действия не обошли также и сирийских армян. Многие из них были вынуждены покинуть свое место проживания. Только из Сирии было больше 20.000 беженцев, которые нашли пристанище в Армении, таким образом, наша страна стала третьей в Европе по числу принявших у себя беженцев из Сирии. Армения не жалеет сил для того, чтобы решить все проблемы, которые возникли у сирийских беженцев. Мы также пытались протянуть руку помощи нуждающимся в помощи гражданам Сирии, долгое время предоставляя им гуманитарную помощь>,- заявил министр, отметив, что еще один самолет с гуманитарной помощью вылетел из Армении в Сирию.

Что касается международных усилий, то, как отметил Налюандян, в вопросе Сирии невозможно прийти к общему соглашению, не включая политической процесс все действующие в этой стране группировки. <Необходимо создать все условия, давая возможность народу Сирии в наиболее безопасных условиях выразить свою позицию относительно будущего страны. В процессе урегулирования, нужно также учитывать частные интересы уязвимых групп, к которым относятся этнические и религиозные меньшинства. Любые усилия для восстановления пострадавших от насилия общин следует поддержать, независимо от расхождений в политических и религиозных взглядах ", - резюмировал министр.