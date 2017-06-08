Четверг, 8 Июня 2017 15:33

АрмИнфо. Единственное ожидание армянской стороны от предстоящего визита в Армению сопредседателей Минской группы ОБСЕ является обеспечение реализации соглашений, достигнутых в Вене и Петербурге в 2016 г. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель главы МИД Армении Шаварш Кочарян 8 июня после заседания Правительства.

Как отметил Кочарян, не является случайным то, что именно на встрече в Вене был сформирован подход, согласно которому пока между сторонами не будет создана атмосфера доверия, говорить о прогрессе в переговорах невозможно. "А необходимое, но недостаточное условие для сформирования данной атмосферы доверия - это прекращение стрельбы и провокаций на линии соприкосновения", - подчеркнул он. Что касается активизации разговоров о возможном начале военных действий между сторонами, что, как считает замглавы МИД, это для Армении не ново и годами Баку пытается размахивать этим мечом. "Шаги, которые предпринимает Баку на линии соприкосновения, конечно же вызывают беспокойство и, в первую очередь, у стран- посредников, поскольку все три - Россия, Франция, США, будучи постоянными членами Совбеза ООН, ответственны за мир в любом уголке света, тем более там, где они являются посредниками", - заявил Кочарян.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сопредседатели Минской группы ОБСЕ 10 июня посетят Армению.

"В Ереване предусмотрены встречи посредников с президентом Армении Сержем Саргсяном и министром обороны Вигеном Саркисяном. На переговорах будет обсуждена ситуация в зоне карабахского конфликта. Также ожидается поездка посредников в Нагорный Карабах. Через неделю после визита в Армению и Нагорный Карабах сопредседатели отправятся в Баку", - сказала Захарова. При этом она добавила, что посредники выступят с совместным заявлением по итогам визита.