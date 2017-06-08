Четверг, 8 Июня 2017 14:32

АрмИнфо.Азербайджанские войска в очередной рад открыли огонь в направлении села Баганис Тавушской области Армении.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо староста общины Баганис Нарек Саакян сообщил, что накануне вечером вооруженные силы Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении села. Выстрелы продолжались около 2 часов. <К счастью, никто из жителей общины не пострадал, а сумма материальных потерь, вызванная обстрелом, уточняется. Ночь прошла мирно и сейчас все спокойно", - добавил он.

Отметим, что в последнее время противник часто обстреливает общину Баганис. В последний раз азербайджанские ВС открыли огонь 31 мая. К счастью, жертв не было, но в результате обстрела были повреждены 2 дома.