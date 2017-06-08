Четверг, 8 Июня 2017 14:24

АрмИнфо.Теракты в Исламской республике Иран являются результатом политики президента США Дональда Трампа, который сразу заявил об изменении курса Вашингтона в отношении Тегерана. Такое мнение на пресс- конференции выразила иранист Гоар Искандарян.

По ее словам, визит Трампа в Саудовскую Аравию, которая является главным союзником США в Персидском заливе, был призван дать старт началу антииранской кампании, которая ознаменовалась демаршем стран региона в отношении Катара, недавно выступившего с призывом смягчить политику в отношении Тегерана и начать с ним взаимодействие. В качестве доказательства своих слов, эксперт привела тот факт, что министр иностранных дел Ирана Моххамад Джавад Зариф не принял соболезнования Трампа после терактов в Тегеране.

При этом она подчеркнула, что в сложившейся ситуации интересы Турции и Ирана совпадают, поскольку обе страны являются партнерами Катара и выступают против санкций в его отношении.

Касаясь самих терактов, эксперт заметила, что выбор объектов террористов - Меджлис Ирана и мавзолей Аятоллы Хомейни был не случайным. <Эти объекты являются символами Ирана>,- отметила Искандарян, подчеркнув при этом, что теракт был плохо организован и не имел того эффекта, на который рассчитывали террористы.

Отметим, что утром в среду, 7 июня, в разных частях Тегерана прогремели выстрелы. Вооруженные нападения были произведены в здании иранского парламента и в мавзолее аятоллы Хомейни. Судя по всему, это были скоординированные атаки. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка <Исламское государство> (ИГИЛ), запрещенная в России и многих других странах.