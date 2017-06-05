Понедельник, 5 Июня 2017 18:33

АрмИнфо. Вывод немецких военнослужащих с базы <Инджирлик>, дислоцированной в Турции - результат комплексных изменений в отношениях Анкары с Европейскими странами, Соединенными штатами и отдельными странами ЕС. Подобное мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил замдиректора института Кавказ Сергей Минасян.

По его словам, Турция будет стремиться изменить степень взаимоотношений с партнерами, но при этом по ряду вопросов, таких как проблемы беженцев и мигрантов, продолжит взаимодействие. Эксперт также считает, что на отношения Анкары и Берлина повлияла внутриполитическая ситуация в Турции, в том числе и процессы вокруг Конституционного референдума, критика Берлина относительно преобразований в Основном законе, которые, по мнению западных демократий, во многом ограничивают различные права и свободы. <Полагаю, что переговоры вокруг базы <Инджирлик> будут сложными и многоуровневыми>, - сказал политолог.

В тоже время он затруднился сказать, удастся всё же сторонам преодолеть существующие разногласия и вернуться к прежнему уровню взаимодействия, или всё же немецкие войска будут выведены.

Отметим, что глава МИД Германии Зигмар Габриэль сегодня прибыл в Анкару для обсуждения вопроса присутствие ВВС германии на базе <Инджирлик>. Глава МИД ФРГ после переговоров с турецкой коллегой сообщил СМИ, что Германия и Турция не смогли устранить разногласия по поводу посещения немецкими парламентариями авиабазы Инджирлик, это значит, что Берлин должен будет вывести оттуда своих солдат. <Сожалею, но прошу понять, что по внутриполитическим причинам мы должны будем передислоцировать наших военнослужащих. В ближайшее время парламент предоставит правительству мандат на поиск нового места для авиабазы>, - сказал Зигмар Габриэль.

Второй этап конфликта вокруг базы <Инджирлик> между Турцией и Германией возник в середине мая, когда Анкара не дала разрешение на въезд делегации комитета бундестага ФРГ по обороне, которая должна была посетить <Инджирлик>. На этот шаг турецкие власти пошли после того, как Берлин предоставил убежище военнослужащим из Турции. Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что если решение не будет изменено, то военнослужащих придется вывести и передислоцировать на базу в другом государстве. Комментируя слова Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что возможный вывод ВВС Германии с авиабазы <Инджирлик> на юге Турции не представляет проблемы для Анкары.

Напомним,ч то первый этап конфликта между Анкарой и Берлином возник летом прошлого года, когда Бундестаг ФРГ 2 июня принял резолюцию по признанию и осуждению Геноцида армян в османской империи. Вместе с тем, что депутатам из Германии было отказано в посещении базы, также был отозван посол Турции в Берлине.

Авиабаза <Инджирлик> - одна из основных баз США и НАТО в регионе. Здесь базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующей в воздушных операциях против террористической организации <Исламское государство>. Немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку действиям коалиции при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на <Инджирлик>. Самолеты Tornado совершают разведывательные полеты в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат Бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях. Всего на базе <Инджирлик> размещены около 260 немецких военнослужащих.