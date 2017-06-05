Понедельник, 5 Июня 2017 13:23

АрмИнфо.Результатом отсутствия должной реакции международного сообщества на арест и экстрадицию в Азербайджан блогера Александра Лапшина стало похищение азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в Грузии и его незаконное задержание в Баку. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, ссылаясь на заявление Европейской службы внешнеполитической деятельности по данному инциденту. В заявлении ЕСВД (European External Action Service, EEAS), в частности, говорится: <Предполагаемое похищение и незаконное задержание азербайджанских граждан, проживающих в Грузии, требуют быстрого, тщательного и прозрачного расследования>.

В заявлении также подчеркивается, что Европейская служба внешнеполитической деятельности приветствует начатое в Грузии расследование по данному инциденту и будет продолжать внимательно следить за процессами.

<Предполагаемое похищение и незаконное задержание проживающих в Грузии азербайджанских граждан, в том числе правозащитников, с последующим их арестом и судебным преследованием в Азербайджане, требуют быстрого, тщательного и прозрачного расследования>, - сказано в заявлении EEAS. Отметим, что ЕСВД исполняет обязанности министерства иностранных дел на уровне Европейского Союза, реализуя общую внешнюю политику и политику безопасности и внешнее представительство ЕС. Азербайджанский оппозиционный журналист Афган Мухтары пропал в Тбилиси на прошлой неделе. Позже выяснилось, что Мухтарлы задержан и находится в Баку. Семья журналиста утверждает, что его похитили, подкинули деньги и тайно доставили в Азербайджан.

В Баку Мухтарлы обвинили в <незаконном пересечении государственной границы>, <контрабанде> и <применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти>. В случае, если его признают виновным, он может лишиться свободы сроком до 15 лет. Заявление о том, что МВД Грузии проведет полноценное расследование для установления истинных обстоятельств исчезновения Мухтарлы сделал на прошлой неделе глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. При этом он категорически опроверг утверждения о том, что к исчезновению Мухтарлы могут быть причастны сотрудники силовых структур Грузии. Между тем это не первое заявление по поводу инцидента с исчезновением азербайджанского журналиста. К своевременному и прозрачному расследованию власти Грузии уже призвали Госдепартамент США, Совет Европы, международная организация <Репортеры без границ> и другие правозащитные организации. Исчезновение из Тбилиси азербайджанского журналиста вызвало острую реакцию и в самой Грузии. Представители НПО и журналисты провели несколько акций в поддержку Мухтарлы в Тбилиси и других городах Грузии. Кроме того, оппозиционная партия <Европейская Грузия> предложила вызвать глав МВД и Службы Госбезопасности Грузии в парламент.