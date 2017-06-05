Понедельник, 5 Июня 2017 12:55

АрмИнфо.Лишь 12% россиян считают Армению дружественной странной. Об этом свидетельствует результат опроса Левада-центра <Друзья и враги> России.

Согласно опросу, опубликованному на сайте организации, в пятерку вошли Беларусь - 46% опрошенных назвали ее союзником России, на втором месте Китай с результатом в 39 %, на третьей строчке Казахстан - 34%, за ним следует Сирия- 15%, на пятой строчке расположилась Индия - 14 %. Армения оказалась лишь на 6 позиции. В десятку также вошли Куба, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан. В 2015 году 13 % россиян считали Армению дружественной для России странной.

Меж тем главными врагами россияне считают США, Украину и Германию. По мнению опрошенных, наиболее плохие отношения у России с США -69%,

Украиной -50% и Германией - 24%, Латвитей и Литвой по 24 %, Польшей - 21 %, Эстонией - 16%, Великобританией - 15%, Грузией - 9 %. Франция и Турция набрали по 8 %. С 2015 года наиболее сильно свое отношение россияне меняли в отношении Турции. Если в 2015 году, до инцидента со сбитым российским самолетом, врагом России ее сочли лишь 1% опрошенных, то в 2016 году - 29%.

Почти поровну разделились голоса граждан по вопросу о том, находится ли Россия в международной изоляции. 46% россиян верят в то, что Россия оказалась изолирована, 45% - отрицают это. В то же время среди тех, кто верит в международную изоляцию России, обеспокоены этим только 44%.

Опрос проведен 19 - 22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600

человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% .