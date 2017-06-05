Понедельник, 5 Июня 2017 12:44

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования премьер-министру

Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с террористической атакой в Лондоне. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

"В этот тяжёлый час выражаю свою поддержку Вам, всему дружественному народу Соединённого Королевства и родным погибших, желая силы и стойкости духа, а раненным - скорейшего выздоровления. Мы строжайше осуждаем подобные подлые, бесчеловечные действия и решительно настроены совместными силами продолжать борьбу против насилия и терроризма", - сказано в телеграмме соболезнования Саргсяна.

Меж тем, как сообщили корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, посольство РА в Лондоне выясняет наличие своих граждан среди жертв и раненных террористического нападения. По его словам, пока еще нет точных данных.

В ночь на 4 июня три террориста совершили наезд на пешеходов возле Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где с ножами напали на прохожих. Все нападавшие были ликвидированы полицией. Глава лондонской полиции Крессида Дик сообщила, что число погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до семи человек. "На данный момент, к сожалению, подтверждена гибель семи человек. Согласно имеющейся информации, 48 человек получили ранения", - сказала она.