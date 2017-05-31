Среда, 31 Мая 2017 15:16

АрмИнфо.Первый рейс, связывающий столицы Казахстана и Армении, в 11:44 по местному времени 31 мая приземлился в ереванском международном аэропорту <Звартноц>. Рейс в "Звартноцe" встречали водным салютом.

Рейсы Астана-Ереван-Астана запустила казахстанская частная авиакомпания <Скат>.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Армении Тимур Уразаев, после приземления самолета в ереванском международном аэропорту <Звартноц> заявил: <То, что рейс состоялся - уже неординарное явление. Наконец-то, после года моего пребывания в Армении на посту посла, после многочисленных просьб со стороны граждан о необходимости учреждения такого рейса - это свершилось. Мне бы особо хотелось подчеркнуть роль казахстанской авиакомпании <Скат> в этом деле, так как она работала в непростых условиях. <Скат> долгое время выполняет рейсы из Актау в Ереван, и вот сегодня она наконец-то связала столицы наших двух государств. Для реализации этой инициативы нужно было стремление, прагматичный расчет и знание страны, в которой намереваешься работать>, - сказал дипломат. При этом он добавил, что дата открытия выбрана не случайна. По его словам, 31 мая запускается рейс Астана-Ереван-Астана, а уже 9 июня в казахстанской столице официально начинает свою работу международная специализированная выставка <Астана-ЭКСПО-2017>. Уразаев отметил, что <Скат> предоставляет прекрасную возможность воспользоваться случаем купить билет и через 3:40 минут оказаться в Астане.

<Да хотел бы также сказать, что на этом рейсе в Ереван прибыла делегация из Казахстана, представители компании <Казинвест>, для проведения переговоров с армянской стороной о перспективах развития экономических отношений>, - заключил посол.

В свою очередь менеджер по маркетингу авиакомпании <Скат> (SCAT) Александра Сытник отметила, что благодаря переговорам соответствующих структур Армении и Казахстана удалось запустить прямой рейс, связывающий две столицы. <Мы порядка 12 лет осуществляем регулярные рейсы Актау-Ереван, перевезли более 200 тыс. пассажиров. Сегодня впервые состоялся рейс из Астаны в Ереван. Уверена, что этот маршрут будет пользоваться популярностью. Рейсы будут проводиться 2 раза в неделю на Боингах-737. Также хотела бы сказать, что у авиакомпании множество льготных программ, так к примеру ветераны Великой Отечественной Войны и Афганской войны смогут бесплатно воспользоваться услугами нашей авиакомпании. Наши услуги доступны для всех социальных слоев. Считаем, что открытие рейса будет способствовать увеличению турпотока двух стран, тем самым стимулируя и экономические отношения>, - заключила Сытник.

Отметим, что рейсы будут осуществляться по средам и субботам, стоимость билета в одно направление порядка 116 тыс. драм.