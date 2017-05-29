Понедельник, 29 Мая 2017 16:13

АрмИнфо.29-го мая министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ваган Мартиросян принял первого вице-президента ОАО "Российские железные дороги" Александра Мишарина и генерального директора ЗАО "Южно-кавказские железные дороги" Сергея Валько.

Как сообщает пресс-служба Министерства, приветствуя гостей, министр подчеркнул, что Правительство РА готово выслушать все предложения компании и оказать содействие в отношении любых вопросов. Александр Мишарин в свою очередь отметил, что высоко ценит крепкую партнерскую связь, сформировавшуюся между Министерством и ЗАО <Южно-кавказские железные дороги>. Касаясь пассажирских перевозок, Ваган Мартиросян особо подчеркнул важность повышения качества обслуживания, отметив, что речь идет не только о модернизации вагонов, но и об увеличении скорости перевозок, внедрения новых технологий. Первый вице-президент ОАО <Российские железные дороги> сообщил, что в ходе разработки новой стратегии работы компании предусмотрено уделить еще больше внимание пассажирским перевозкам. По его словам, для них увеличение качества обслуживания пассажиров является приоритетным. Александр Мишарин также проинформировал, что компания рассматривает возможность пополнения состава двумя новыми электропоездами. Он представил министру работы и инвестиционную программу предыдущего года, подытожил программы первой декады этого года. А. Мишарин выделил важность инвестиций, направленных на развитие инфраструктур ЖД, выразив уверенность, что эта работа будет продолжительной. Касаясь успешного старта пилотной программы мультимодальных грузоперевозок, Ваан Мартиросян выразил надежду, что до конца года будет зарегистрирован существенный масштабный рост. Представитель ОАО <Российские железные дороги> отметил, что в настоящее время повсюду имеется тенденция большого роста железнодорожных перевозок и считает, что в этом смысле потенциал Армении в качестве транзитной страны очень высок.

23 ноября 2016 года Иран по территории Армении получил первый груз по новому транзитному коридору из Европы. В перспективе планируется, что данный маршрут заменит тот, который проходит через территорию Турции, поскольку он оказался и безопасным, и экономичным. Стоимость грузоперевозок через новый маршрут по территории Армении оказалась ниже на 1-2 % по сравнению с турецким направлением. В рамках проекта по мультимодальным перевозкам предусмотрено организовать поступление иранских грузов автомобильным транспортом на территорию Армении (Ерасх), откуда железнодорожным транспортом до грузинских портов на Черном море, а оттуда уже паромом по Европы.