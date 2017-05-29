Понедельник, 29 Мая 2017 15:45

АрмИнфо.Минская группа ОБСЕ медленно, но твёрдо меняет свою позицию. Такое мнение в беседе с журналистами в парламенте 29 мая выразил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Он заметил, что МГ ОБСЕ в своем последнем заявлении об инцидентах на линии соприкосновения в Карабахе 16 - 17 мая впервые указал на азербайджанскую сторону, как на инициатора военных действий. <Изменения в поведении сил такого уровня, как три постоянных члена Совета безопасности ООН, требуют времени. Они медлительны, но эта медлительность несет серьёзную опасность для страны, которая идёт против правил игры>, - отметил Кочарян.

Комментируя последнее заявление российского сопредседателя МГ ОБСЕ Игоря Попова о необходимости увеличить число наблюдателей от Организации, замглавы МИД Армении напомнил, что именно об этом стороны договорились на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году. <Конечно, сложно утверждать, что наблюдатели могут полностью исключить инциденты, но чем их больше, тем сдерживающий фактор хоть ненамного, но выше>, - добавил Шаварш Кочарян.