Понедельник, 29 Мая 2017 13:44

АрмИнфо. Вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов и посол Беларуси в Армении Игорь Назарук в ходе встречи 29 мая обсудили развитие межпарламентских контактов, сотрудничество на разных международных площадках, а также вопросы, связанные с политическими и экономическими контактами между двумя странами.

Шармазанов отметил важность консолидированной работы на международных площадках и поддержки друг друга, в том числе и в Парламентской Ассамблее ОДКБ и в ПА ОБСЕ. Вице-спикер подчеркнул, что армянская парламентская делегация в зоне ответственности ОДКБ выступает за исключительно мирное урегулирование конфликтов, в частности, в вопросе нагорно-карабахского урегулирования. В этом контексте Шармазанов выразил убеждение, что парламентарии государств-членов ОДКБ в этом вопросе должны быть привержены официальной позиции Организации. <Если мы хотим решить проблему, нужно понять причину ее возникновения, а проблема в том, что Азербайджан не признает право народа Арцаха на самоопределение. Для мирного урегулирования конфликта необходимо обеспечить полную реализацию права народа Арцаха на самоопределение>, - сказал зампредседателя НС.

По оценке Шармазанова, углубление межпарламентских связей позволит расширить армяно-белорусские экономические отношения и развить их. По его словам, членство Армении и Беларуси в Евразийском экономическом союзе открывает широкие возможности с этой точки зрения.

В свою очередь Назарук заверил, что парламентское сотрудничество и впредь продолжит динамично развиваться. Вместе с тем, посол Беларуси подчеркнул важность урегулирования карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Была достигнута договоренность провести летом текущего года в Минске заседание армяно-белорусской межпарламентской комиссии.