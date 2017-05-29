Понедельник, 29 Мая 2017 13:41

АрмИнфо. В рамках Гуманитарной инициативы <Аврора> в Славянском Российско-Армянском университете с лекцией выступил народный артист России, актер театра и кино Константин Хабенский.

Он рассказал армянским студентам и преподавателям о своем Благотворительном фонде помогающем детям, страдающим онкологией головного мозга и другими тяжелыми заболеваниями мозга, а также их родителям.

Благотворительный фонд Константина Хабенского был основан в 2008 году: <Когда моя жена - Анастасия Хабенская заболела раком головного мозга, то для того, чтобы не зацикливаться на ее болезни мы стали помогать детям, страдающим той же болезнью. А когда Насти не стало, я понял, что не имею права подводить больных детей>, - отметил актер, который практически все свои гонорары направляет на деятельность Фонда. Большой вклад в это дело, по его словам, внес бизнесмен Гор Наапетян.

Константин Хабенский рассказал о встречах с детьми, страдающими онкологией, подчеркнув, как важно верить в положительный результат лечения. Он также отметил, что его Фонд работает и с родителями детей, даже в том случае, если лечение не дает результата. <Родители очень тяжело переживают, если борьба с болезнью безуспешна, тогда наш Фонд оказывает психологическую помощь родителям. Некоторые очень сильно переживают, отказываются от помощи, а другие с благодарностью принимают ее>, - сказал Хабенский. Во время мероприятия, К. Хабенского тепло поблагодарил армянский мальчик, который получил помощь от Фонда. Сейчас он, к счастью, поправился.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, относительно недавней премьеры фильма на <Первом> российском канале <Петр Лещенко, все что было>, каково было ему играть певца Лещенко, Хабенский ответил: <После того, как фильм был снят, он почему-то залежался на полках 5 лет. Поэтому считаю, что его показали с большим опозданием. На самом деле, если бы я знал, что для фильма придется заниматься вокалом так много, то скорее всего, отказался бы (смеется). Думал, что умею петь, а оказалось, что не умею, тут нужно совсем другое дыхание и совершенно другое чувство ритма. Некоторые песни я исполнял с большей экспрессией, чем сам Лещенко, но я именно так чувствовал>, - заявил Хабенский. Он также отметил, что играть певца было очень сложно, так как не сохранилось ни одной видеозаписи, на которой были бы его выступления, лишь аудиозаписи. <Но это только запутывало дело, ведь тогда каждая звукозаписывающая студия имела свои особенности и записи всегда были разными>,- объяснил актер. Хабенский рассказал и о том, что одежду он носил немного иную, чем его герой, так как цветные рубахи Лещенко ему совершенно не шли, и пришлось концентрироваться на костюмах. <Чтобы сюжет получился реалистичным, мы ввели в него сцену допросов, хотя все происходило гораздо быстрее. Через 3 года после ареста, Лещенко не узнал свою жену Веру, об этом она писала в своих мемуарах. Но наш финал был иным - искусство нельзя уничтожить или убить> , - завил Константин Хабенский.