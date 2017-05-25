Четверг, 25 Мая 2017 15:31

АрмИнфо. Остающиеся в руках Баку юридические права на Карабах являются серьезной угрозой развязывания Азербайджаном новой войны и ввязывания в эту войну Арцаха и Армении. Подобное мнение в ходе семинара "Апрельская война спустя год: споры вокруг арцахского статус-кво" состоявшегося в Армянском центре стратегических и национальных исследований выразил его глава Манвел Саркисян.

"Самая большая опасность в том, что юридические права в этой войне будут за Азербайджаном. Как это уже было в апреле 2016-го. Сложность ситуации подкрепляется тем, что до тех пор, пока права на Карабах остаются за Азербайджаном, карабахская проблема фактически не решаема. Могу сказать, что в последние 25 лет на самой возможности реализации любой политики этом направлении лежало и продолжает лежать табу", - отметил он.

При этом, Саркисян подчеркнул, что необходимость определения статуса Нагорного Карабаха признается всеми и Турцией в том числе. На его взгляд, это практически единственное, однако, весьма весомое достижение армянской стороны переговоров по Карабаху.

Аналитик подчеркнул, что осознание важности обладания юридических прав на Карабах пришло к Баку еще в 1993 году с приходом к власти Гейдара Алиева. И с тех пор в течение всех последующих лет Азербайджан от прав на Карабах не отказывается, прекрасно понимая их важность в деле отстаивания собственной позиции.