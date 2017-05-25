Четверг, 25 Мая 2017 13:39

АрмИнфо.Сегодняшним решением правительства Армении республиканец Карен Ботоян назначен губернатором Гегаркуникской области.

Поздравив новоназначенного губернатора, премьер-министр Карен Карапетян подчеркнул, что ожидает от института глав областных администраций скоординированных реформ и новых подходов в работе. <В ближайшее время в Американском университете стартуют лекции для губернаторов по эффективному управлению. Главы областных администраций будут обладать как сбалансированными правами, так и обязанностями>,- заметил премьер. Отметим, что Карен Ботоян был первым по числу набранных голосов из кандидатов в депутаты от Гегаркуникской области на парламентских выборах 2 апреля. Тогда он набрал порядка 15 тысяч голосов. Ранее он являлся депутатом Национального Собрания 5-ого созыва.

Ботоян родился в 1983 году. В 2002-2004 году служил в ВС РА. В 2007г. - окончил департамент недрологии и металлургии Ереванского государственного инженерного университета. В 2011 г. поступил в магистратуру отдела политологии факультета международных отношений ЕГУ. Женат, имеет 2 детей.