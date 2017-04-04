Вторник, 4 Апреля 2017 19:56

АрмИнфо.Армения испытывает серьезный дефицит профессиональных кадров, специализирующихся на консалтинге. Такое мнение 4 апреля выразил экономист, директор Службы управленческого консалтинга "Америя" Тигран Джрбашян в беседе с журналистами на полях ежегодного форума Международного консалтингового альянса (International Consulting Alliance - ICA), который впервые прошел в Армении.

"В определенных случаях мы часто гордимся хорошим персоналом, качественными специалистами. Однако это не так. Мы должны сформировать такую рабочую силу, чтобы она была конкурентной не только в Армении, но и на международных рынках. А таких специалистов у нас очень мало", - сказал Т.Джрабшян. По его оценкам, ввиду сложившейся на рынке труда ситуации, <Америя> может стать локомотивом по развитию сферы и экспорта консалтинговых услуг в другие страны.

По словам Т.Джрбашяна, с членством в ICA консалтинговая служба Америя начала принимать активное участие в сфере энергетики, сельском хозяйстве и реформировании общественного сектора как в Армении, так и за рубежом. "Благодаря этой международной структуре мы пробуем расширить географию нашей деятельности", - подчеркнул он. В этой связи экономист отметил, что в рамках консорциума Америя осуществляет 2 крупных проекта с итальянской и немецкой компаниями, предоставляя консалтинговые услуги в реализации программ по строительству высоковольтных трансформаторных подстанций для компаний "Высоковольтные электросети" и <Армэнерго> - предоставляя консалтинг по внедрению программы SCADA.

"За 10 лет компания <Америя> сформировала портфель из 250 реализованных программ, что положительно сказывается на имидже Службы в рамках участия в международных тендерах", - проинформировал

Т.Джрабашян. Отметив, что основной идеей ICA является использование и аккумуляция знаний из развитых и развивающихся стран для повышения конкурентоспособности, экономист подчеркнул: "Это та площадка, которая позволяет сформировать доверие и оказывать взаимное содействие". В частности Т.Джрабшян выразил надежду, что сотрудничество будет нести продолжительный характер. Со своей стороны исполнительный директор ICA Фредерик Андре, дав высокую оценку деятельности Службы консалтинга <Америя>, отметил, что работа в рамках Альянса нацелена на развитие сотрудничества на международной площадке, что посодействуют внедрению международного опыта во всех странах-членах. "Мы надеемся, что данная инициатива позволит усилить и повысить продуктивность сотрудничества для участия и побед в международных тендерах, которые финансируются Всемирным Банком, ЕС и другими международными финструктурами", - сказал Ф.Андре.

В форуме принял участие и Вице-премьер Армении, Министр международной экономической интеграции и реформ РА Ваче Габриелян. "Для нас очень важно, чтобы в Армении были консалтинговые компании, которые бы помогали правильно формировать структуры и институты, обеспечивая развитие страны", - заявил он.

Отметим, что Ежегодный четвертый форум Международного консалтингового альянса (International Consulting Alliance - ICA) впервые прошел в Армении по приглашению Службы управленческого консалтинга "Америя", в работе которого приняли свыше 50 консультантов из 30 стран мира. Трехдневный форум предоставит возможность участниками обменяться опытом с целью налаживания сотрудничества с новыми международными партнерами, обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества и результаты минувшего года. Предыдущие форумы проводились в Македонии, Барселоне и Стамбуле.

Напомним, что международный консалтинговый альянс был создан в 2012 году по инициативе ведущей мировой консалтинговой компании IBF, и объединяет свыше 60 консалтинговых компаний из разных стран мира. Служба управленческого консалтинга "Америя" является членом совета ICA с 2013 года. В рамках сотрудничества с рядом компаний-членов ICA <Америя> реализовала ряд важнейших программ в энергетике и сфере лесного хозяйства Армении.