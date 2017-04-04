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 Вторник, 4 Апреля 2017 18:52

Татевик Шагунян

Блок ОРО требует от Центризбиркома провести сравнительный анализ отпечатков пальцев проголосовавших на выборах избирателей

Блок ОРО требует от Центризбиркома провести сравнительный анализ отпечатков пальцев проголосовавших на выборах избирателей

АрмИнфо. Представитель блока Оганян-Раффи- Осканян в Центризбиркоме Андраник Григорян обратился с заявлением к главе ЦИК Тиграну Мукучяну с  предложением провести сравнительный анализ отпечатков пальцев всех избирателей, участвовавших в парламентских выборах 2 апреля, с тем, чтобы выявить возможность и количество многократного голосования.

Согласно автору заявления, у наблюдателей, а также у блока ОРО есть доказательства того, что многие избиратели по имеющимся у них старым и новым  паспортам по нескольку раз голосовали в различных избирательных участках республики. <А поскольку аппараты идентификации отпечатков пальцев не подключены к единой сети по всей республике, они не могут распознать отпечаток избирателя, который вторично проголосовал на другом участке. Не подключив все идентификационные аппараты к одной сети, ЦИК создал возможность для многократного голосования граждан>,- говорится в заявлении.

Отметим, что блок ОРО по данным Центральной избирательной комиссии набрал 2,7% голосов. Согласно представленным данным в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным.  Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11.  745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 58 мандатов, "Царукян" - 31, "Елк" - 9, АРФД- 7.

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