Вторник, 4 Апреля 2017 18:52

АрмИнфо. Представитель блока Оганян-Раффи- Осканян в Центризбиркоме Андраник Григорян обратился с заявлением к главе ЦИК Тиграну Мукучяну с предложением провести сравнительный анализ отпечатков пальцев всех избирателей, участвовавших в парламентских выборах 2 апреля, с тем, чтобы выявить возможность и количество многократного голосования.

Согласно автору заявления, у наблюдателей, а также у блока ОРО есть доказательства того, что многие избиратели по имеющимся у них старым и новым паспортам по нескольку раз голосовали в различных избирательных участках республики. <А поскольку аппараты идентификации отпечатков пальцев не подключены к единой сети по всей республике, они не могут распознать отпечаток избирателя, который вторично проголосовал на другом участке. Не подключив все идентификационные аппараты к одной сети, ЦИК создал возможность для многократного голосования граждан>,- говорится в заявлении.

Отметим, что блок ОРО по данным Центральной избирательной комиссии набрал 2,7% голосов. Согласно представленным данным в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 58 мандатов, "Царукян" - 31, "Елк" - 9, АРФД- 7.