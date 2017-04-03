Понедельник, 3 Апреля 2017 22:54

АрмИнфо. Премьер- министр Армении Карен Карапетян выразил соболезнования в связи с взрывом в петербургском метро.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате сегодняшнего взрыва в петербургском метро. Я уверен, что правоохранительные органы скоро выяснят причину взрыва», - сказал Карапетян.

Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в 14:40 по московскому времени. По предварительным данным, в вагоне сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего погибли 10 человек. По данным Минздрава, 47 человек получили ранения. Информацию о пострадавших можно получить: +7 (812) 299-99-99 — ГУ МЧС РФ по Петербургу, +7 (495) 983-79-01 — МЧС РФ, +7 (499) 216-99-99 — телефон доверия МЧС РФ. По предварительным данным МИД Армении граждан РА или армян среди пострадавших нет.