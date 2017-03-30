Четверг, 30 Марта 2017 17:48

АрмИнфо.Кандидат в депутаты от предвыборного блока <Царукян> Наира Зограбян не исключает инициирование поствыборных процессов в случае фальсификации предстоящих 2-го апреля парламентских выборов. Об этом она заявила в эфире радио <Свобода>.

"Если выборы будут сфальсифицированы и голос народа не будет услышан, то блок Царукян будет там, где будет наш народ", - заявила она. При этом Зограбян заметила, что уличная борьба совсем не предполагает кровопролитие. <Поствыборный период предполагает совсем иные механизмы нежели в 2015 году (ред- Царукян заявил о выходе из большой политики), когда власть могла пойти на провокации и возложить всю ответственность на Гагика Царукяна> , - отметила она.

Зограбян также считает, что новые избирательные механизмы исключают фальсификации на избирательных участках, следовательно, решающим на этих выборах будет голос народа. <Наше оружие не автомат Калашникова, а голос избирателя, посредством которого эта власть будет свержена>,

- заявила она. При этом политик призвала избирателей не верить заявлениям представителей правящей Республиканской партии Армении о том, что весь избирательный процесс контролируется ими.

Отметим, что на предстоящих выборах впервые будут внедрены дополнительные механизмы по контролю избирательных процессов. В частности, будет проведена электронная идентификация избирателей, которая исключает возможности повторного голосования. С избирательных участков будет осуществлена онлайн трансляция всего избирательного процесса, в том числе и подсчета голосов. Кроме этого, ЦИК опубликует списки проголосовавших граждан, что на взгляд оппозиции, исключает голосование вместо отсутствующих из страны лиц. Также к инициативе <Гражданин наблюдатель> для осуществления миссии присоединилось 3500 человек. Кроме этого наблюдательскую миссию будут осуществлять четыре международные организации - Совет Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентская ассамблея СНГ.