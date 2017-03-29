Среда, 29 Марта 2017 20:57

АрмИнфо. Кандидат в депутаты от предвыборного блока <Конгресс- Народная партия> Арам Манукян обратился к посредникам Минской группы ОБСЕ заявив, что в Армении есть много сторонников программы мира, которую ранее озвучил лидер данного блока и первый президент Левон Тер-Петросян.

В частности выступая после завершения шествия-мира организованного данным блоком, Манукян заявил, что количество участников акции, которое на его взгляд превышало несколько тысяч, свидетельствует о готовности армянского общества принять программу мира. <У нас сильная команда и мы сможем принудить власть пойти на примирение>, - заявил он.

При этом Манукян также добавил, что блок начинает движение мира, которое намерен распространить и в Азербайджане. <Мы заставим Баку подписать программу мира>, - заявил он.

Напомним, что блок <Конгресс- Народная партия> единственный среди участвующих в предвыборной кампании сил, который выступает за

урегулирование карабахского конфликта посредством территориальных уступок. Более того, лидер блока и первый президент Левон Тер-Петросян заверяет, что ныне армянские и азербайджанские власти ведут переговоры именно вокруг этого. Он также прогнозирует скорое разрешение карабахского конфликта, который на его взгляд препятствует развитию Армении и Арцаха. Тер-Петросян также выразил готовность содействовать всем политическим силам, которые реализуют программу мира, в том числе и правящей Республиканкой партии Армении.