Пятница, 24 Марта 2017 23:00

АрмИнфо. Образовательные учреждения, в особенности школы, должны воздержаться от любого участия в избирательных кампаниях и процессах. Об этом 24 марта в Ереване на открытии выставки, посвященной 60-летию Римского договора, заявил журналистам глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский, комментируя сообщения руководителя общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэля Иоаннисяна об использовании образовательных учреждений в предвыборной кампании.

«Этого формата придерживаются в демократических обществах. Следовательно, очень важно, чтобы Министерство образования и науки Армении, а также местные органы самоуправления, особенно мэрия Еревана, взяли на себя обязательства по исключению участия образовательных учреждений в избирательных процессах», - сказал дипломат. При этом он добавил, что для ЕС особенно важно исключение вовлеченности образовательных учреждений в эти процессы, так как в ближайшее время Евросоюз планирует реализовать в Армении многомиллионную программу в сфере образования. По словам посла, именно поэтому важно обеспечение нейтралитета образовательных учреждений. «В ближайшее время мы планируем выделить до 10 млн. евро для реализации программы по повышению уровня и улучшению качества общеобразовательных школ», - сказал посол.

В тоже время Свитальский сообщил, что ЕС собирает и регистрирует все сигналы о нарушениях, в том числе и по использованию образовательных учреждений в агитационной кампании. По его словам, особенно внимательно к подобным сигналам должны отнестись коллеги из БДИПЧ/ОБСЕ. «Мы собираем все эти сообщения и после выборов дадим свою оценку», - заключил Свитальский.