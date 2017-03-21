Вторник, 21 Марта 2017 14:13

АрмИнфо. Министр обороны и первый номер в пропорциональном списке Республиканской партии Армении Виген Саркисян удивлен объявленной его предшественником и лидером блока "Оганян-Раффи-Осканян" Сейраном Огяняном откровенной борьбой против РПА. Об этом он заявил в интервью радио "Свобода".

Саркисян также заявил, что удивлен теплым диалогом Оганяна с некоторыми политическими силами, с которыми у него в прошлом были неоднозначные отношения. <Думаю, Оганян понимает о ком идет речь, однако это его конституционный выбор>, - подчеркнул министр. Он также не согласен с заявлением Оганяна о том, что последний сформировал армию с нуля.

Министр также прокомментировал заявление представителя ОРО Армена Мартиросяна о том, что выбирая РПА, избиратель голосует не за Вигена Саркисяна, Арпине Ованисян или Тарона Маркаряна, поскольку они не принимают какие-либо решения. Саркисян посчитал это заявление смешным, однако заявил, что в отличие от ОРО представители РПА общаются с избирателями в живую, а не посредством Skype. На его взгляд, представленные в списке первые пять кандидатур являются лицами, которые ежедневно принимают решения в разных сферах. При этом он заметил, что в случае победы РПА нынешний премьер-министр Карен Карапетян продолжит оставаться на этом посту. Саркисян также заметил, что желал бы продолжать свою деятельность на посту министра и после выборов.

Отметим, что экс-министр обороны Сейран Оганян, который ныне возглавляет предвыборный список ""Оганян-Раффи-Осканян", вместе с экс-министрами внешних дел Раффи Ованнисяном и Варданом Осканяном подвергают резкой критике правящую власть. На их взгляд, приоритетным для Армении вопросом является смена власти и радикальные изменения в сфере управления.