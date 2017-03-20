Понедельник, 20 Марта 2017 22:53

АрмИнфо. Радиоактивное оборудование, зафиксированное транзитом из Еревана в гомельском аэропорту, перевозилось в соответствии со всеми международными регулятивными документами и правилами. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщили в Министерстве энергетики Армении.

Напомним, что, согласно беларуским СМИ, 19 марта в 12часов 30 минут в авиационный пункт пропуска "Гомель" прибыл грузовой самолет, следовавший из Армении в Болгарию. В сообщении от имени начальника управления погранконтроля Госпогранкомитета Беларуси Олега Ляшука говорилось, что «на транспортном средстве был обнаружен груз, представляющий собой ящик, на котором было обозначение ионизирующего источника. Были вызваны сотрудники Гомельской пограничной группы, занимающиеся радиационно-химической разведкой, сотрудники Гомельского управления МЧС. После необходимых проверок груз был пропущен через государственную границу Беларуси». Ранее, об обнаружении радиоактивных веществ на борту самолета, следовавшего из Армении в Европу транзитом через Беларусь, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Однако, как сообщили АрмИнфо в Минэнергетики страны, еще 3 октября 2016 года отобранная генеральным подрядчиком проекта по продлению срока эксплуатации энергоблока N2 Армянской АЭС АО «Русатом Сервис» в качестве подрядчика - хорватская компания «Фрид» поставила в Армению контрольное оборудование, которое доставила белорусская компания «JSC Aircompany Grodno», обязавшаяся тем же путем доставить оборудование обратно.

Белорусская авиакомпания 15 марта 2017 года представила заявку для выполнения рейса по маршруту Ереван-Гомель. В сопровождающих документах была дана информация о характере груза, о которой были проинформированы белорусские авиационные власти, после чего было получено право на выполнение рейса. В министерстве подчеркнули, что процесс перевозки оборудования был осуществлен в соответствии с договором с транспортной компанией на основе заключенных договоров и документов, в соответствии со всеми международными регулятивными правилами.

Отметим, что между Арменией и Беларусью действует межгосударственное соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, предусматривающее и обмен информацией.