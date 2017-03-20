Понедельник, 20 Марта 2017 18:34

АрмИнфо.В 2016 году 22 264 армян получили гражданство России (в 2015 году таковых оказалось 18 653 человек). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве отметили, что спрос на гражданство России в республиках СНГ традиционно высок. Первенство по количеству получаемых российских паспортов уже второй год удерживает Украина, согласно официальным данным в 2016 году 100 696 украинцев стали обладателями паспорта РФ, что на 49% больше, чем в 2015 году (67 400 человек). На второй строчке расположился Казахстан - 37 837 человек (в 2015 году - 32

070), на третьем месте оказался Узбекистан - 23 216 человек (в 2015 году - 22 557)>, - сообщает ведомство.

При этом подчеркивается, что наблюдающийся рост выдачи российских паспортов гражданам СНГ объясняется главным образом расширением государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Напомним, что основными целями разработанной по инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина и утвержденной в 2006 году программы "Соотечественники" являются стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников в Россию, компенсация естественной убыли населения в стране и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. По этой программе Россия предлагает переезд и содействие тем, у кого нет работы, а затем, при наличии необходимых документов, возможность через полгода получить гражданство, проживая в отдаленном регионе страны. Получившим статус переселенца выдается единовременное финансовое пособие в размере от четырех до восьми тысяч долларов, также обеспечивается бесплатная доставка имущества.

Руководство Армении неоднократно заявляло о том, что выступает против реализации данной программы в Армении. Еще в 2013 году тогдашний премьер Тигран Саркисян заявил, что программа <Соотечественники> неприемлема для Армении. <Мы не давали согласия на осуществление этой программы в Армении. Мы ведем последовательную работу, обсуждаем с российскими коллегами данную тему, в том числе в рамках совместной межправительственной комиссии>, - сказал Тигран Саркисян.