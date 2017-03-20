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 Понедельник, 20 Марта 2017 18:34

Марианна Мкртчян

В прошлом году 22 264 армян получили гражданство России

В прошлом году 22 264 армян получили гражданство России

АрмИнфо.В 2016 году 22 264 армян получили гражданство России (в 2015 году таковых оказалось 18 653 человек). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве отметили, что спрос на гражданство России в республиках СНГ традиционно высок. Первенство по количеству получаемых российских паспортов уже второй год удерживает Украина, согласно официальным данным в 2016 году 100 696 украинцев стали обладателями паспорта РФ, что на 49% больше, чем в 2015 году (67 400 человек). На второй строчке расположился Казахстан -  37 837 человек (в 2015 году - 32

070), на третьем месте оказался Узбекистан - 23 216 человек (в 2015 году - 22 557)>, - сообщает ведомство.

При этом подчеркивается, что наблюдающийся рост выдачи российских паспортов гражданам СНГ объясняется главным образом расширением государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Напомним, что основными целями разработанной по инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина и утвержденной в 2006 году программы "Соотечественники" являются стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников в Россию, компенсация естественной убыли населения в стране и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. По этой программе Россия предлагает переезд и содействие тем, у кого нет работы, а затем, при наличии необходимых документов, возможность через полгода получить гражданство, проживая в отдаленном регионе страны. Получившим статус переселенца выдается единовременное финансовое пособие в размере от четырех до восьми тысяч долларов, также обеспечивается бесплатная доставка имущества.

Руководство Армении неоднократно заявляло о том, что выступает против реализации данной программы в Армении. Еще в 2013 году тогдашний премьер Тигран Саркисян заявил, что программа <Соотечественники> неприемлема для Армении. <Мы не давали согласия на осуществление этой программы в Армении. Мы ведем последовательную работу, обсуждаем с российскими коллегами данную тему, в том числе в рамках совместной межправительственной комиссии>, - сказал Тигран Саркисян.

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