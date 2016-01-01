- Налбандян: Армения не может опуститься до уровня Азербайджана
- Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го марта
- СК возбудил уголовное дело в связи с попыткой воровства золота из Соткского месторождения
- Карен Карапетян: Система госуправления Армении пока не состоялась
- Налбандян: Вести переговоры на языке шантажа невозможно
- "Lydian International" в ежегодном слете горняков в Торонто представила Амулсарский проект
- Глава МИД Греции: Для окончательного урегулирования конфликта необходимо, чтобы Турция признала оккупацию Кипра и покинула остров
- Мария Захарова: Как и любой процесс, карабахские переговоры нуждаются в согласовании позиций минских посредников
- Гагик Царукян призвал избирателей голосовать по зову сердца
- Блок ОРО обещает привлечь инвестиции и гранты на $1,5-2 млрд ежегодно
- Налбандян: Сопредседатели МГ ОБСЕ 27 марта прибудут в Ереван
- Налбандян: Армения всегда открыта для нормализации отношений с Турцией, без предусловий
- The Wall Street Journal предложила Трампу проводить политику альтернативную расширению НАТО
- Министр: "Оффшорное дело" Миграна Погосяна не закрыто
- Армянские политические силы объясняли, почему избиратель должен отдавать голоса именно за них
- Левон Зурабян: 18 лет Республиканская партия не руководила страной, а грабила ее и опустошала
- Британский эксперт: Ожидать от готовящегося к подписанию между Арменией и ЕС договора экономических выгод не приходится
- Карен Карапетян: Армения готова на непопулярные шаги для стабилизации экономики к 2018 году
- Американский аналитик: Препятствия на пути развития отношений Еревана с любой другой страной обусловлены безвозвратной преданностью Москве
- Взгляд из Москвы: Осознание Сержем Саргсяном необходимости поиска кандидатуры преемника и его способность это осуществить вызывают большие сомнения
- УЕФА признал Генриха Мхитаряна лучшим игроком первого матча Манчестер Юнайтед- Ростов
- Вардан Тоганян назначен послом Армении в России
- Прогноз: Без понимания стратегических задач, интересов мировых центров силы, Армения окажется не в состоянии адекватно реагировать на внешние угрозы
- Айк Арутюнян: <Атомная энергетика является самым лучшим вариантом обеспечения базисных мощностей>
- VivaCell-MTS инвестировал за 11 лет в социальные программы Армении свыше 28 млрд драмов
- Виген Саркисян и глава греческого МИД обсудили широкий спектр вопросов развития сотрудничества
- Президент Армении посетил Лион
- Банк Анелик с 8 марта по 7 апреля проводит акцию для клиентов-женщин - 50%-ая скидка тарифов предоставляемых услуг
- Давид Саргсян: Покупка Ардшинбанком <Арэксимбанка - группа Газпромбанка> стала знаковой транзакцией для банковского сектора и экономики Армении
- Эксперт: На банковском рынке Армении будет продолжаться экономическая мотивация на консолидацию
- Давид Саргсян: Макроэкономическая и финансовая стабильность - самое важное достижение 2016 года
- ВЦИОМ: Лидером предвыборной гонки в Армении является блок <Царукян> с 26%
- Блок ОРО не доверяет результатам опроса, проведенного Gallup International Association
- Партии <Армянское возрождение> и АРФ <Дашнакцутюн> встретились с избирателями Арагацотна и Гегаркуника
- Парламентские выборы, как средство решить проблему домиков-времянок в Гюмри: Фонд <Гюмри без домиков> надеется на помощь политических партий
- Никол Пашинян: Как может Серж Саргсян, при котором мы потеряли 800 га территории, олицетворять безопасность в Армении
- ЦИК: Предвыборными финансовыми и материальными обещаниями Гагик Царукян нарушил закон
- Грант Багратян: Власти Армении надeятся победить за счет взяток и "карусели"
- В Ереване с официальным визитом находится глава МИД Греции
- Посол США: Проблема Нагорного Карабаха слишком затянулась
- Левон Зурабян обсудил с главой наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ предвыборную ситуацию
- ВС Азербайджана произвел более 450 выстрелов в направлении карабахских позиции
- Американские конгрессмены выступили с заявлениями в годовщину погромов армян в азербайджанских городах Сумгаит, Баку, Кировабад
- Франсуа Олланд: Нет альтернативы мирным переговорам
- На межгосударственном конкурсе стран ЕврАзЭС Beeline удостоен <Золотой награды>
- Владимир Казимиров: Баку сорвал выполнение резолюций СБ ООН 1993 года, саботировав их ключевое требование - немедленное прекращение огня
- Beeline разыграет 5000 призов в рамках рекламной лотереи <Смарт месяц>
- EBRD предоставил трем армянским банкам финансирование в 16 млн. евро для развития женского предпринимательства
- Владимир Казимиров: Выдумку о "соглашении 1994-1995 годов" породил уход Баку от нормального соблюдения своих обязательств
- Банк ВТБ (Армения) к весенним праздникам запускает акцию - в торговых точках-партнёрах покупка товара в рассрочку с 5%-ой скидкой
- На ЮКЖД подвели итоги работы за февраль
- Киселев: Продавая оружие, Россия в определенном смысле управляет Азербайджаном
- Ростелеком объявил старт акции <Месяц визитов к известным армянским женщинам>
- Олег Есаян покидает пост посла Армении в России, его сменит Вардан Тоганян
- Баку: После парламентских выборов в Армении, состоится трехсторонняя встреча по карабахскому урегулированию на уровне министров
- Предвыборные страсти в Араратской области накалились до предела
- “Газпром” вынуждает союзников России по ЕАЭС искать обходные “газовые пути”
- Блоки "Царукян" и ОРО посетили Тавушскую область и провели встречи с избирателями
- Электросети Армении предупреждают об отключениях 8-го марта
- Дорожная полиция Армении приглашает на работу граждан РА с нарушением опорно-двигательного аппарата
- ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ
- Мария Павлова: Между Арменией и Болгарией существует серьезный потенциал для развития торгово-экономических отношений
- Вардан Бостанджян: От “философов”, мешающих людям, умеющим месить строительный раствор, нужно избавляться
- Залог развития Армении в европейской модели, а не в ЕАЭС
- Степан Сафарян: Республиканцы на коалицию пойдут, но сделают все, чтобы ее избежать
- Ованнес Игитян : Консолидация нации позволит Армении получить реальный, мозаичный парламент, в котором РПА, в лучшем случае, преодолеет 5%-й барьер
- Арам Манукян : В одной демократической стране вор и воин не умещаются
- Рубен Сафрастян : Определять миропорядок в ближайшие десятилетия предстоит США, России и Китаю
- Алексей Коломиец: Кремль действует мощнее и значительно целенаправленней, чем администрация Трампа
- Георгий Канашвили: Политика США на Южном Кавказе во многом будет определяться отношениями с Россией
- Александр Русецкий : США и Россия могут сообща принять по Южному Кавказу полезные для всех стратегические решения
- Манвел Саркисян: Сила и ее ресурс - производные суверенитета, обретенного самоопределением
- Владимир Лепехин: Карабахский конфликт и апрельская война – звенья глобальной схемы управления миром США
- Мир – залог достижения статуса Арцаха, реальной независимости и развития Армении
- Минздрав Армении приветствет участие ГК «Росатом» в проекте по созданию Центра превосходства в области онкологии
- Саро Сароян: Признание НКР с последующим воссоединением с Арменией – альтернатива и сдаче территорий взамен на статус, и удерживанию статус-кво
- Ричард Киракосян: В течение президентства Трампа Армения и ее соседи будут больше сотрудничать с Россией, чем с США
- Александр Цинкер: Создание блока РПА с серьезной политической структурой маловероятно
- Тигран Хзмалян: Единственное, что может сделать мое поколение для Армении – как можно скорее умереть
- Ариф Юнусов: Дискуссии о возврате районов Азербайджану в обозримом будущем останутся на бумаге
- Роль и место АЭС в социально-экономической жизни Армении нельзя недооценивать
- Вагаршак Арутюнян: Наличие Объединенной армяно-российской группировки позволит Армении направить больше сил на защиту Арцаха
- Ашот Манучарян: Одно намерение сдать территории может ввергнуть Армению в хаос
- Лариса Алавердян: Правовой произвол в Армении нужно отменять снизу, не дожидаясь отмены сверху
- Утратив статус перемалывающей клоаки, и став никому не нужным, "Исламское государство" будет уничтожено
- Рубен Шугарян: Пришло время перевода карабахского урегулирования в плоскость Responsibility to protect и Remedial recognition
- Роман Гришенин: “Мягкой силе” мы предпочитаем информационно-разъяснительные работы
- Атомная энергетика сохраняет определяющую роль в социально-экономической жизни Армении
- Видеокамеры на избирательных участках в Армении сильно поубавят число желающих совершать преступления в прямом эфире
- Киро Маноян: При всем своем недовольстве Россией в вопросе Крыма и Украины, не считаться с ее ролью и усилиями на Ближнем Востоке Запад не может
- Масис Маилян: Степанакерт даст согласие на ввод “голубых касок” исключительно из стран, признавших к тому времени независимость НКР
- Лавров: Важную роль в деэскалации ситуации вокруг Карабаха сыграло бы укрепление мер доверия
- Лавров: Россия будет способствовать поиску приемлемых для Баку и Еревана развязок по Нагорному Карабаху
- Вардан Бостанджян: От “философов”, мешающих людям, умеющим месить строительный раствор, нужно избавляться
- Залог развития Армении в европейской модели, а не в ЕАЭС
- Министр обороны Арцаха представил Анджею Каспшику неоспоримые доказательства азербайджанской агрессии
- НАТО призывает Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении мирного урегулирования конфликта
- Арам Манукян : В одной демократической стране вор и воин не умещаются
- Сторонники Лапшина просят Биньямина Нетаниягу воздействовать на Ильхама Алиева
- Гагик Царукян: Наш народ завистлив - я пришел, чтобы нести свой крест
- Аналитик: Власти Армении и Арцаха несут долю ответственности за потери на линии соприкосновения
- Алексей Коломиец: Кремль действует мощнее и значительно целенаправленней, чем администрация Трампа
- В азербайджанском парламенте был поднят вопрос <о возвращении Еревана в состав АР>
- Петиция на имя Президента РФ: Свободу патриоту и меценату Левону Айрапетяну
- Давид Бабаян: В Азербайджане блоггера Александра Лапшина ждет верная смерть
- Перед посольством Беларуси в Армении прошла акция протеста в поддержку блогера Лапшина
- Генсек Совета Европы призвал Армению вернуть тело азербайджанского диверсанта
- Шармазанов Минской группе ОБСЕ: Иногда лучше молчать, чем говорить
- Баку гневно отреагировал на заявление ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе
- Российский эксперт: Создаётся впечатление, что Армению в ускоренном режиме продают НАТО
- Аналитик: Обострение в Тавуше - результат петербургской пассивности властей Армении
- Мир – залог достижения статуса Арцаха, реальной независимости и развития Армении
- Hа Ереванском коньячном заводе проходят “Дни открытых дверей”
- Продажа части магистрального газопровода Азербайджану может стать миной замедленного действия
- По бакинским следам Нетаньяху
- Министр: Незаконное обогащение в Армении будет криминализировано
- Тигран Хзмалян: Единственное, что может сделать мое поколение для Армении – как можно скорее умереть
- «Пробивая лбом стену, не стоит жалеть кирпичи» - к пресс-конференции премьера Карена Карапетяна
- Ариф Юнусов: Дискуссии о возврате районов Азербайджану в обозримом будущем останутся на бумаге
- Алиев вновь <замахнулся> на территорию Армении
- Ашот Манучарян: Одно намерение сдать территории может ввергнуть Армению в хаос