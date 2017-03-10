Пятница, 10 Марта 2017 13:54

АрмИнфо. Препятствия на пути развития отношений Еревана с любой другой страной обусловлены его безвозвратной преданностью Москве, - убежден научный старший сотрудник Американского совета по внешней политике (American Foreign Policy Council) Уэйн Мерри.

"Таким образом, течь идет не только о Евросоюзе или Соединенных Штатах, результаты подобного поведения самым печальным образом сказываются, к примеру, и на отношениях Армении с Китаем, с которым углубляют отношения соседние Грузия и Азербайджан", - отметил он.

На взгляд Мэрри, сегодня Евросоюз и Армения хотят сохранить хотя бы минимальную степень сотрудничества при помощи политического нового договора. Однако, готовящийся к подписанию документ, по его оценкам, не идет по масштабам ни в какое сравнение с готовящимся к подписанию 3-4 года назад договором AADCFTA.

При этом аналитик, как передает "Голос Америки", положительно оценивает сохранение Брюсселем надежд в отношении Армении, считая, что в ЕС ни в коем случае не должны отказываться от налаживания с республикой более тесного сотрудничества.

"Таким образом, сложившаяся в Армении ситуация обусловлена стратегическим выбором ее правительства, решившего связать собственную безопасность и экономическое развитие исключительно с Россией. В результате Армения сегодня представляет собой в политическом и экономическом плане чрезвычайно изолированную страну",

- подытожил Мерри.