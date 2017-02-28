Вторник, 28 Февраля 2017 22:51

АрмИнфо. 28 февраля министр обороны, командующий Армией обороны Арцаха, Левон Мнацаканян представил Личному представителю Действующего председателя ОБСЕ, Послу Анджею Каспшику неоспоримые доказательства азербайджанской агрессии.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха, Мнацаканян представил вниманию гостя суть последних импульсов на юго-восточном и восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск.

Вместе с тем Мнацаканян отметил, что, несмотря на свою готовность нейтрализовать любые поползновения противника, Армия обороны продолжает оставаться приверженной решению конфликта исключительно посредством мирных переговоров.

25 февраля ВС Азербайджана предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения. Передовые подразделения Армии обороны НКР, в том числе благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили его на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. У армянской стороны потерь нет.