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 Вторник, 28 Февраля 2017 22:51

Давид Степанян

Министр обороны Арцаха представил Анджею Каспшику неоспоримые доказательства азербайджанской агрессии

Министр обороны Арцаха представил Анджею Каспшику неоспоримые доказательства азербайджанской агрессии

АрмИнфо. 28 февраля министр обороны, командующий Армией обороны Арцаха, Левон Мнацаканян представил Личному представителю Действующего председателя ОБСЕ, Послу Анджею Каспшику неоспоримые доказательства азербайджанской агрессии.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха, Мнацаканян представил вниманию гостя суть последних импульсов на юго-восточном и восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск.

Вместе с тем Мнацаканян отметил, что, несмотря на свою готовность нейтрализовать любые поползновения противника, Армия обороны продолжает оставаться приверженной решению конфликта исключительно посредством мирных переговоров.

25 февраля ВС Азербайджана предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения. Передовые подразделения Армии обороны НКР, в том числе благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили его на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. У армянской стороны потерь нет.

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