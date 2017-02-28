Вторник, 28 Февраля 2017 22:35

АрмИнфо.Депутат от правящей Республиканской партии Карен Карапетян, являющийся братом крупного российского предпринимателя Самвела Карапетяна, чья компания <Ташир-групп> владеет электросетями Армении, сегодня в беседе с журналистами выступил с резкой критикой в адрес властей и родной партии.

<Массовый грабеж в госструктурах на протяжении долгих лет продолжается до сих пор. Меж тем, подобные люди не должны находиться в госсистеме. Хотите хорошо жить, занимайтесь бизнесом, а не используйте госресурсы во благо себе и своей семье>,_ заявил Карапетян.

Он также подчеркнул, что народ крайне недоволен властями, правящей партией, да и оппозицией, которая то и дело дает несбыточные обещания. <Пускай выедут из Еревана и побывают в областях страны, посмотрят, как живут люди. Народ не то, что не доволен, а крайне не доволен>,- заметил он, при этом добавив, что не считает себя представителем властей или партийным деятелем. По его словам, партии зачастую действуют из конъюнктурных, узкопартийных интересов, которые во многом противоречат интересам государства и народа.

В этом контексте Карапетян заметил, что его принадлежность к Республиканской партии негативно скажется на его имидже во время парламентских выборов (он баллотируется по рейтинговой системе от РПА в Лорийской области ред.).

Касаясь предвыборных взяток, Карапетян заметил, что народ теперь не настолько наивен, чтобы брать деньги и голосовать за тех кандидатов, на которых им указывают.