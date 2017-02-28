Вторник, 28 Февраля 2017 21:54

АрмИнфо.. Полиция Армении получила сигнал о драке в Горисском отделении Полиции, по факту ведутся проверки.

Другие подробности о драке в Полиции отказались сообщить. Однако из источников, близких к правоохранительным органам АрмИнфо, стало известно, что драка произошла между главой Горисского управления Полиции Геворгом Азизяном и племянником экс-губернатора Сюника Сурена Хачатряна Эдмоном Хачатряном, а более конкретно Хачатрян-младший был избит главой горисской полиции в его же кабинете. Согласно источнику, причиной инцидента стал тот факт, что Эдмон Хачатрян <осмелился> послать <смску> одной из сотрудниц горисского управления Полиции в звании лейтенанта. Пострадавший был доставлен в Горисский медцентр, где сейчас и находится.

Примечательно, что глава горисский полиции и ранее был уличен в избиении граждан. В частности, он избил брата своего заместителя Артура Геворгяна, который впоследствии был привлечен в качестве обвиняемого по возбужденному в связи с инцидентом уголовному делу.