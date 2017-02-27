Понедельник, 27 Февраля 2017 20:43

АрмИнфо.У нагорно-карабахского конфликта нет военного пути решения. Об этом 27 февраля на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском заявил президент Армении Серж Саргсян, коснувшись нагорно-карабахского конфликта.

<Насколько бы армянская сторона не была бы готова на разумные уступки, тем не менее, в этом конфликте исходной точкой является право народа Нагорного Карабаха на свободное волеизъявление в вопросе определения собственной судьбы. Здесь не может быть иного подхода. Право народа Нагорного Карабаха на самоопределение зафиксировано не только в основополагающих международных документах, но и давно уже признано и зафиксировано в многочисленных заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ, единственной структуры, обладающей мандатом для разрешения этого вопроса>, - отметил президент Армении. При этом он добавил, что это не только подход Армении, но и коллективное восприятие международного сообщества по данному вопросу.

Саргсян также выразил благодарность ЕС за сбалансированную позицию по карабахскому вопросу, и содействие и доверие к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.