Понедельник, 27 Февраля 2017 20:43

АрмИнфо. Основная цель сегодняшней встречи - новое рамочное соглашения Армения-Евросоюз. Об этом 27 февраля на пресс- конференции в Брюсселе по итогам встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском заявил президент Армении Серж Саргсян.

<И сегодня, я с удовлетворением могу констатировать, что стороны завершили переговоры. Новый правовой документ, соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, отражает реальную глубину и охват отношений Армения-Евросоюз. В тоже время, необходимо отметить, что помимо рамочного соглашения, мы достигли серьезного прогресса в отраслевом сотрудничестве, подписав программы о малом и среднем бизнесе и <Горизонт 2020>. В скором времени успешно завершатся переговоры вокруг соглашения о Единой авиационной зоне и работы по присоединению к инициативе <Созидательная Армения>. В целом последние два года, отношения Армения-ЕС выделялись своей активностью - существенно активизировался политический диалог, расширилось сотрудничество в разных сферах>, - сказал президент Армении.

При этом он отметил, что в ходе встречи был обсужден широкий спектр двусторонней повестки, региональные и международные вопросы. По словам армянского лидера, ожидается, что в ближайшее время стартует диалог Армения-ЕС о либерализации визового режима, что зафиксировано в итоговой декларации Рижского саммита Восточного партнерства, который окажет существенное влияние на углубление и расширение контактов между народами.

Саргсян констатировал, что в центре внимания двустороннего сотрудничества также находятся реформы, проводимые в Армении. Он напомнил, что ЕС на протяжении последних 25-лет всегда находился рядом с Арменией и всегда оказывал серьезное финансовое, техническое и моральное содействие. <Результаты этого содействия видны в самых разных сферах: реформированы такие сферы как общественное управление, юстиция, сельское хозяйство, статистика, государственные закупки, среднее и профессиональное образование, в Армении улучшена бизнес и инвестиционная среда. Мы решительны в вопросе продолжения взаимодействия в вышеуказанных направлениях, а также в иных сферах, вызывающих взаимный интерес для достижения новых успехов>, - отметил президент Армении.

Саргсян также коснулся предстоящих парламентских выборов в Армении и заметил, что это первый подобный процесс после проведенных конституционных реформ в республике в декабре 2015 года. <Изменение государственной системы управления преследовало одну цель - осуществить уверенный шаг на пути дальнейшего развития и укрепления демократии. Для проведения этих выборов полному изменению подвергся и Избирательный кодекс, в котором закреплена основа для проведения более открытых, прозрачных и справедливых выборов. Наша цель провести такие выборы, которые существенно повысят доверие нашего общества к избирательным процессам. С этой целью мы пригласили и приветствуем участие многочисленных и представительских международных наблюдательских миссий, в том числе из Европейского совета на предстоящих выборах. Вместе с тем поощряем активность местных наблюдателей и представителей гражданского общества>, - сказал Саргсян. При этом он выразил благодарность Туску, за оказанное Евросоюзом финансовое содействие Армении для реализации положений нового Избирательного кодекса.