Понедельник, 27 Февраля 2017 19:30

АрмИнфо. Сотрудники офиса Омбудсмена Армении посетили арестованных членов группы "Сасна црер" и объявившего голодовку Артура Саркисяна, доставившего во время захвата полка Патрульной службы Полиции еду в ППС.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Омбудсмена, сотрудники офиса провели отдельные беседы с Арамом Манукяном, Павлом Манукяном, Татулом Тамразяном и Арменом Ламбаряном и предприняли меры для решения озвученных ими проблем.

Они также провели беседу с Саркисяном, изучили состояние его здоровья , а также условия содержания.

Отметим, что Артур Саркисян обвиняется в содействии действиям группы <Сасна црер>, поскольку в июле текущего года доставил еду членам группы в захваченный полк Патрульной службы. Саркисян был арестован, а затем выпущен од подписку, поскольку страдает рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине нарушения меры пресечения. После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья в настоящее время крайне тяжелое. В знак солидарности Саркисяну некоторые члены <Сасна црер> также объявили голодовку. В армянском парламенте же собирают подписи под обращением об изменении меры пресечения в отношении Саркисяна.