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 Понедельник, 27 Февраля 2017 19:30

Нана Мартиросян

Сотрудники офиса Омбудсмена посетили арестованных членов группы "Сасна црер"

Сотрудники офиса Омбудсмена посетили арестованных членов группы "Сасна црер"

АрмИнфо. Сотрудники офиса Омбудсмена Армении посетили  арестованных  членов группы "Сасна црер" и объявившего голодовку Артура Саркисяна, доставившего во время захвата полка Патрульной службы Полиции еду в ППС.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Омбудсмена, сотрудники офиса провели отдельные беседы с Арамом Манукяном, Павлом Манукяном, Татулом Тамразяном и Арменом Ламбаряном и предприняли меры для решения озвученных ими проблем.

Они также провели беседу с Саркисяном, изучили состояние его здоровья , а также условия содержания.

Отметим, что Артур Саркисян обвиняется в содействии действиям группы <Сасна црер>, поскольку в июле текущего года доставил еду членам группы в захваченный полк Патрульной службы. Саркисян был арестован, а затем выпущен од подписку, поскольку страдает рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом.  Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине нарушения меры пресечения.  После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья в настоящее время крайне тяжелое. В знак солидарности Саркисяну некоторые члены <Сасна црер> также объявили голодовку. В армянском парламенте же собирают подписи под обращением об изменении меры пресечения в отношении Саркисяна.

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